قنبلة تفتيح البشرة ماسك القهوة الجبار نتائجه مضمونة ومن غير تكاليف

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يوجد كثير من الماسكات لمعالجة مشاكل البشرة مثل البقع الداكنة التي تظهر بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، ويعد ماسك القهوة من أفضل أنواع الماسكات المشهورة التي تساهم في معالجة البشرة وتفتيحها ويجعلها نضرة وأكثر حيوية، ويمكن عمل ماسك القهوة بأكثر من طريقة مختلفة حيث يمكن تحضير ماسك القهوة بالعسل أو باللبن أو بزيت جوز الهند النقي، ويبحث الكثير من البنات عن طريقة تحضير ماسك القهوة. مقادير عمل ماسك القهوة في المنزل ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن السائل

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض طريقة تحضير ماسك القهوة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به ملعقة مسحوق القهوة وملعقة اللبن السائل وملعقة العسل الأبيض ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض باستخدام ملعقة بلاستيك حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بتنظيف البشرة قبل وضع الخليك، ثم نبدأ في توزيع الخليط بالتساوي على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بتدليك البشرة لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.

بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء الدافئ جيدا ونضع لها المرطب المناسب.

يفضل استخدام هذا الخليط على البشرة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل نتائج في تفتيح البشرة. مقادير عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة في المنزل ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند النقي طريقة تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به ثلاث ملاعق القهوة وملعقة عسل النحل الأبيض وملعقة جوز الهند النقي ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض باستخدام ملعقة بلاستيك حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاترة جيدا قبل استخدام ماسك القهوة، ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ونتركه على البشرة مع الفرك لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد جيدا، ثم نضع لها المرطب المناسب.

يفضل استخدام ماسك القهوة والسكر على البشرة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتائج تفتيح أسرع. فوائد القهوة للبشرة تعمل القهوة على حماية البشرة من الأشعة فوق بنفسجية وتساعد في حماية البشرة من التلف والتجاعيد الموجودة بها.

تحتوي القهوة على مواد مضادة للأكسدة تعمل على ترطيب البشرة وشدها وحمايتها من الشيخوخة.

تعمل القهوة على علاج البشرة من حب الشباب وتقليل الالتهابات وقدرتها على مقاومة البكتيريا.

تجعل البشرة أكثر رطوبة وتحميها من الجفاف. عمر شويل - جدة قنبلة تفتيح البشرة ماسك القهوة الجبار نتائجه مضمونة ومن غير تكاليف - ثقفني

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