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يبحث الكثير من البنات والسيدات عن طرق مختلفة بمكونات طبيعية لإزالة الشعر الزائد في الجسم بدلا من استخدام وسائل إزالة الشعر التقليدية، ويعد الفازلين والملح من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم في إزالة الشعر من الجسم بدون ألم حيث أنه يقوم بتقليل نمو الشعر ويساعد على ترطيب البشرة، لذلك يفضل الكثير من البنات تحضير هذه الوصفة في البيت. مقادير عمل وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين

ملعقة واحدة صغيرة من الملح طريقة عمل وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به ملعقة الفازلين وملعقة الملح ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نبدأ في توزيع الخليط بالتساوي على المكان الذي نريد إزالة الشعر منه في اتجاه نمو الشعر، ثم نقوم بفرك البشرة لمدة خمس دقائق ونترك الخليط حتى يجف تماما.

بعد ذلك نقوم بفرك الخليط لإزالة الشعر من المنطقة التي بها الشعر، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر جيدا ونجففها ونضع لها المرطب المناسب. مقادير عمل وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر أربع ملاعق كبيرة من الفازلين

أربع ملاعق صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل طريقة عمل وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر أولا نحضر وعاء صغير ونضع به أربع ملاعق الملح وملعقتان اللبن السائل، ثم نحضر وعاء ونضع به أربع ملاعق الفازلين ونقوم بعمل حمام لها بحيث نحضر وعاء ونضع به ماء على نار متوسطة ونضع به وعاء الفازلين حتى يتم إذابته.

ثم نقوم بإضافة الفازلين إلى باقي الخليط ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات ويتكون لدينا خليط الفازلين والملح.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط بالتساوي على المكان الذي نريد إزالة الشعر منه في اتجاه نمو الشعر ونترك الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإزالة الشعر في الاتجاه المعاكس للنمو للتخلص من الشعر الزائد الموجود.

بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بالماء الفاتر جيدا للتخلص من باقي الخليط، ثم نضع لها المرطب المناسب. عمر شويل - جدة جبنالك الحل وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر وخلي بشرتك نقية - ثقفني

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