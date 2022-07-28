نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسكات لتبييض وتفتيح البشرة بشكل آمن وطبيعي والمكونات من الطبيعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة البيضاء حلم كل فتاة وسيدة لذلك تسعى الكثير منهم وراء هذا الحلم، وذلك حتى يتم حصولهم على بشرة بيضاء خالية من أي بثور أو حبوب، ومنهم من يلجأ إلى كريمات تفتيح البشرة التي تباع في محلات بيع مستحضرات التجميل وبالرغم من ارتفاع أسعارها إلا إن مع كثرة الاستخدام تتسبب في ضرر بالغ للبشرة لاحتواء هذه المنتجات على مواد كيميائية، والبعض الآخر يتجه إلى الوصفات الطبيعية وهذا ما نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل ماسكات لتبييض وتفتيح البشرة

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل ماسك لتفتيح البشرة، وذلك يعمل على تفتيح البشرة طبيعيا من خلال ماسك الطحينة، وتتمثل المكونات من الآتي:

نصف ملعقة صغيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب السائل.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على ماسك طبيعي لتفتيح البشرة، وذلك للحصول على بياض طبيعي يجب عليك اتباع الآتي:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من الكركم والطحينة واللبن السائل، ثم نقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

يطبق الخليط على البشرة بطريقة متساوية مع التدليك جيدا بحركات دائرية حتى نحصل على نتيجة فعالة.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق فقط.

تغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ حتى يتم التخلص من الخليط تماما.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج.

ماسك التوت والزبادي لتفتيح البشرة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن يتم عمل ماسك التفتيح الرائع، وتتمثل المكونات من التالي:

ثلاث أكواب من التوت الأزرق.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

طريقة التحضير

من خلال دمج مجموعة المكونات التالية يتم الحصول على ماسك طبيعي لتفتيح البشرة بكل أمان، والخطوات هي عبارة عن التالي:

نحضر وعاء مناسب ونضع به التوت بعد أن يتم هرسه جيدا.

نضيف إلى التوت الزبادي والعسل وتقلب المكونات جيدا.

ثم نضيف مسحوق الأرز وتقلب المكونات حتى تتجانس المكونات جميعها.

يطبق الخليط على البشرة مع التدليك جيدا بحركات دائرية، وذلك حتى نصل إلى أفضل النتائج.

تغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

نستخدم الوصفة مرة كل أسبوع.

نصائح للحصول على بشرة صافية ومشرقة

للحصول على بشرة جذابة خالية من أي بثور أو حبوب يجب عليك إتباع الآتي: