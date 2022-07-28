بيضة واحدة وكوبين دقيق اعملي بسكويت الشاي بطعم لذيذ وشهي

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بسكويت الشاي من أفضل أنواع البسكويت حيث يفضله الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، وهذا لأنه يعتبر وجبة إفطار خفيفة مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي، وأيضا كثيراً ما يرغب تناوله في العشاء أو بين الوجبات فهو من الأنواع التي لا غنى عنها في أي منزل، ولذلك تسعى الأمهات للبحث عن طريقة سهلة لعمله في المنزل، والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل من خلال مقالنا هذا.
بسكويت الشاي
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت الشاي في المنزل بكل سهولة، وهذا لأن مكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 2 كوب متوسط الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- عدد بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كيس فانيليا.
- خل ابيض بمقدار ملعقة كبيرة منه.
- مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة منه.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب أو الماء.
- مقدار ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة جدا؛ حيث أنه من أفضل أنواع للبسكويت التي يتم تناوله مع كوب من اللبن الساخن، وتتمثل خطوات العمل من التالي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البيض والفانيليا، ويتم الخفق جيدا حتى يتم تغيير لونه.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة كلا من السكر والزيت والحليب، ويتم الخفق جيدا حتى يذوب السكر تماما مع باقي المكونات.
- ومن ثم نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح ويتم خلطهم جيدا.
- بعد ذلك يتم إضافة المكونات الجافة على الخليط السابق تدريجيا حتى ننتهي من الكمية.
- ونقوم بعجن العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق.
- يتم بعد ذلك تقسيم العجينة إلى جزئين نضع في جزء منها الكاكاو، ثم يتم العجن جيدا حتى يتجانس الكاكاو مع العجين.
- نفرد العجين على سطح المطبخ وبواسطة كوب متوسط الحجم نقوم بعمل دوائر بطريقة متساوية.
- يتم رص البسكويت في صينية مدهونة بالسمن.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة.
- عندما نحصل على اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.
- ثم يمكنك تزينها بالشيكولاتة وتقدم في طبق التقديم.
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