بيضة واحدة وكوبين دقيق اعملي بسكويت الشاي بطعم لذيذ وشهي

بسكويت الشاي من أفضل أنواع البسكويت حيث يفضله الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، وهذا لأنه يعتبر وجبة إفطار خفيفة مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي، وأيضا كثيراً ما يرغب تناوله في العشاء أو بين الوجبات فهو من الأنواع التي لا غنى عنها في أي منزل، ولذلك تسعى الأمهات للبحث عن طريقة سهلة لعمله في المنزل، والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل من خلال مقالنا هذا.

بسكويت الشاي

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت الشاي في المنزل بكل سهولة، وهذا لأن مكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 كوب متوسط الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من السكر البودرة.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيس فانيليا.

خل ابيض بمقدار ملعقة كبيرة منه.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة منه.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب أو الماء.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة جدا؛ حيث أنه من أفضل أنواع للبسكويت التي يتم تناوله مع كوب من اللبن الساخن، وتتمثل خطوات العمل من التالي: