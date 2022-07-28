بكوب واحد من السميد حضري كيكة البسبوسة بكل سهولة بأفضل طريقة

كيكة البسبوسة من أطعم وألذ أنواع الكيكات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، وتكون ذات طعم رائع، يوجد أنواع مختلفة من الكيكات بطرق كثيرة ومتنوعة، والحلويات التي يتم تحضيرها من دقيق السميد، ولكن الكثير من الأشخاص يفضلون كيك البسبوسة، وهي الكيكة التي يتم تحضيرها من السميد الناعم، ولها طعم لذيذ ومميز، ويرغب بها الصغار والكبار، ويقومون بطلب تجهيزها وتناولها كثيرًا كما يتم تقديمها للضيوف عند زيارتهم في المناسبات، وتبحث الكثير من السيدات الذين يرغبون في تحضير كيكة البسبوسة.

مكونات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

كوبان من دقيق السميد.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

عدد أربع بيضات.

كوب واحد من جوز الهند الأبيض.

كوب من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الشربات (القطر)

كوب من الماء.

كوبان من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

يتم تحضير الشربات من خلال وضع الماء والسكر في إناء على النار، حتى يغلي ثم نقوم بوضع عصير الليمون والڤانيليا و ثم نتركه يغلي قليلًا ثم بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

خطوات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

باستخدام المضرب نقوم بخلط البيض والفانيليا، والخل والسكر.

نقوم بخلط البيض والسكر حتى نحصل على خليط ذات اللون الأبيض و قوام كريمي.

نقوم بوضع الزيت ونستمر في التقليب، وبعد ذلك نضيف الزبادي ونخلطهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

في إناء آخر نقوم بخلط كلا من الدقيق السميد الأبيض وجوز الهند والبيكنج بودر، ونقلب المكونات.

نقوم بصب المكونات الجافة على المكونات في المضرب ونبدأ في الخفق حتى تختلط المكونات معا وتصبح متجانسة.

نحضر صينية بها ورقة زبدة، أو نقوم بدهنها بالزيت، وبعدها نضع العجينة بها ونقوم بفردها جيدًا.

يتم تسخين الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية، ونقوم بوضع الصينية فيه.

يتم التأكد من التسوية عندما تصبح الكيكة ذات لون ذهبي.

عندما نقوم بإخراجها من الفرن نقوم بوضع الشربات عليها ويكون باردًا.

كيكة البسبوسة الشهية

وتبحث عن أفضل الطرق لتحضيرها في المنزل، وبعدما قام أحد الشيفات بعمل كيكة البسبوسة أصبح الطلب عليها كثير، ويرغبون في تحضيرها في المنزل بسهولة وبدون تكاليف، كما يمكن تجهيزها تزينها بالمكسرات أو الكريمة أو الشيكولاتة على حسب رغبة الشخص، ثم يتم تقطيعها وتقديمها باردة، ويطلق على كيكة البسبوسة كيكة الرواني اللذيذة.