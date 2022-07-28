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عجينة البريوش ألهشه القطنية من أهم أنواع المعجنات التي يتم خبزها علي الإطلاق كما أنها تتنوع وتتوكل وفقا لميول سيدت المطبخ، لكن يظل أصلها فرنسي وهو السائد في التشكيل والخبز، كما أنها يمكن حشوها أو تركها سادة، ولاسيما أنها تعتبر وجبة غذائية كاملة يسهل اطعمها للأطفال كما يقبل علي تناولها الجميع ويتم إعدادها بشكل عام في كافة الأوقاتُ، ولاسيما الاحتفالات والخروجات العامة كالذهاب للمصيف أو التنزه، لذاك جلبنا لكي سيدتي أبسط وانجح الطرق لإعداد البريوش الفرنسي الهش خطوة بخطوة وبمقادير متوفرة بالمنزل فما عليكي إلا مواصل القراءة في هذا المقال حتى النهاية. عجينة البريوش نصف كيلو من الطّحين الأبيض متعدد الأغراض.

ذرة ملح.

بيضة كبيرة مخفوقة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب من الحليب البودر.

ثلاث مكعبات من الزّبدة المذابة أو بدرجة حرارة الغرفة.

قشر ليمونه أو برتقالة مبشور.

رشه من الفانيلا.

ماء دافئ للعجن. الوجه بيضة مخفوقة.

رشه فانيليا. طريقة التّحضير نضع الماء الدافئ والسكر والخميرة في بوله كبيرة ونحركهم جيدا ثم نتركهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف باقي المكونات في الجولة ونخفق الدقيق ونقوم بعجنها جيدا معا للحصول علي عجينة طرية متماسكة.

ثم نضع الزبدة ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة.

نغطي العجينة بفوطة ونتركها للتأخير جيدا ويتضاعف الحجم.

يتم تحضير صينية الخبز الخاصة بالبريوش.

يقسم العجين إلى ثلاث أجزاء وتلف كل جزء إلى كرة أو مستطيل ويوضع بجانب بعضها البعض في الصينية.

أو يتم تشكيلها علي شكل جديلة كبيرة وتوضع في الصينية وتترك لمدة ساعة حتي تتخمر مرة أخرى.

ندهن وجه البريوش بالبيض المخفوق بالفازلين من أعلى للحصول على لون ذهبي لامع.

بعدما تخمر البريوش نسخن الفرن جيدا للحصول على عجينة هشه وناضجة جيدا.

نضع العجينة علي الرف الأوسط لمدة ثلث ساعة ونشعل الشواية للوصول إلى اللون المطلوب.

عندما تنضج البريوش نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة وباردة مع كوب من الشاي أو الحليب. عمر شويل - جدة اسعديهم بنص كيلو دقيق واعملي عجينة البريوش الهشة القطنية في البيت خطوة بخطوة - ثقفني

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