نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت بمكونات بسيطة وسريعة التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، فهي من الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من مكونات، كما تستخدم في كثير من المناسبات مما يتزايد عليها الإقبال بشكل كبير نحو شراؤها من محلات بيع الحلويات عن غيرها، لذلك تبحث الكثير من الأمهات لعمل هذه الحلوى في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا قررنا تلبية لرغبتهم أن نقدم لكم أفضل طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل كرات البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كرات البسبوسة بسهولة، وذلك لأن مكوناتها متوفرة في كل منزل وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 كوب متوسط الحجم من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن المذاب.

علبة زبادي بلدي من الحجم الكبير.

نصف كوب من السكر.

ربع كيلو جوز الهند مبشور.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

علبة قشطة من الحجم الصغير.

مقدار مناسب من مكسرات للتزيين على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية يمكنك الحصول على كرات البسبوسة اللذيذة، هى طريقة بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت كبير في تحضيرها، وتتمثل خطواتها في الآتي:

نحضر وعاء عميق مناسب ونضع به كلا من دقيق السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر.

تقلب المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانس تماما.

نضيف إلى الخليط السابق كلا من السمن والزبادي والقشطة، ثم نقلب المكونات حتى نحصل على قوام متماسك.

نحضر صينية تحتوي على عيون ونضع بها ورق الزبدة، وبعد ذلك نضع الكرات في كل عين من عيون الصينية.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها داخل الفرن لمدة نصف ساعة، وذلك حتى نحصل على اللون الذهبي.

بعد مرور الوقت يتم خروج الصينية من الفرن وترش بالمكسرات ثم نسقيها بالشربات.

نتركها تبرد ثم تقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل الشربات اللذيذ، وتتمثل المكونات من الآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة صغيرة الحجم.

ماء ورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الشربات بمنتهى السهولة من خلال الآتي:

نحضر وعاء صغير ونضع به الماء والسكر.

نقلب المكونات جيدا إلى أن يذوب السكر ثم نضيف إلى الخليط الليمون وماء الورد.

ومن ثم تقلب المكونات جيدا حتى لا يتكتل الخليط.

عندما نحصل على قوام سميك يرفع الخليط من على النار، ونتركه يبرد لحين الاستخدام.

نصائح لنجاح كرات البسبوسة

عندما يتم عمل كرات البسبوسة في المنزل يجب الالتزام ببعض التعليمات، وهى كالآتي: