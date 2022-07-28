وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتكثيفه بملعقتان من خل التفاح

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يعاني معظم البنات من مشاكل الشعر الخشن بسبب الصعوبة في ترتيبه وتنسيقه وكذلك يكون الشعر الخشن جاف دائما يصعب على الكثير منكم تصفيفه وهذا بسبب العوامل التي يتعرض لها الشعر مثل استخدام مصففات الشعر الكهربائية وصبغات الشعر أو العوامل البيئية مثل الجو والماء ويبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة لتنعيم الشعر وتكثيفه بمكونات طبيعية وبسيطة غير مكلفة ويعمل الكيراتين على فرد الشعر دائما ويجعل ملمسه ناعما. مقادير عمل وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتكثيفه ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

ملعقتان كبيرتان من النشا

بيضة واحدة متوسطة الحجم

باكو واحد من الخميرة الفورية طريقة عمل وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتكثيفه أولا نحضر وعاء ونضع به النشا والخميرة الفورية ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بخفق البيضة ونضيفها إليهم، ثم نقوم بإضافة خل التفاح مع الاستمرار في التقليب حتى يتكون لدينا خليط ناعم.

بعد ذلك نترك الخليط لمدة ربع ساعة ونقوم بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء، ثم نضع الخليط على الشعر في كل جزء من الأجزاء المقسمة.

ثم نقوم بتغطية الشعر جيدا باستخدام فوطة ونترك الخليط على الشعر لمدة من ساعة إلى ساعتين ع الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو والبلسم والماء الدافئ، ثم نقوم بتمشيطه ونتركه حتى يجف. مقادير عمل وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتكثيفه نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الذرة طريقة عمل وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتكثيفه أولا نحضر وعاء ونضع به ملعقة الزيت وثلاث ملاعق النشا ونصف ملعقة العسل الأبيض، ثم نقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم نقوم بلف الشعر بفوطة دافئة أو كيس بلاستيك ونترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك المدة نقوم بشطف الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ والشامبو والبلسم المناسب، ثم نقوم بتمشيط الشعر بمشط ذو أسنان واسعة ونتركه حتى يجف تماما. فوائد الكيراتين للشعر يعمل الكيراتين على التخلص من التموجات والتجاعيد الموجودة في الشعر.

يقوم الكيراتين بزيادة انسيابية الشعر ويجعل أكثر قابلية وسهل التصفيف.

يجعل الكيراتين الشعر ناعما ولامع ويعالج من هشاشة الشعر ويحميه من التلف والتكسير.

يعد الكيراتين من المكونات الرئيسية للشعر والبشرة والجلد حيث أنه يعمل على تغذيتهم وتقويتهم. عمر شويل - جدة وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتكثيفه بملعقتان من خل التفاح - ثقفني

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