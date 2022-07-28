نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر البيتي اللذيذ بمذاق أحلى من المطاعم في المقال التالي

طريقة عمل البرجر البيتي، يعد البرجر من الأكلات الشهية وضمن الوجبات السريعة التي يسعى كلا من الكبار والصغار إلى شرائها من محلات الطعام الجاهزة لطعمه اللذيذ المميز والتي يتم تناوله مع البطاطس المقلية وبعض أنواع الصوصات، ولكن تتخوف بعض من ربات البيوت من شرائه جاهزة لعدم ضمان مكوناته المصنوع منها خوفا على صحة أطفالها وأفراد عائلتها، لذلك نقدم لكى طريقة عمل البرجر البيتي لصنعه بأعلى جودة وضمان نظافة الأدوات المستخدمة وتوفير الكثير من التكاليف، من أجل أن تقدمي لأطفالك وجبة صحية ومثالية خالية من أي مواد حافظة أو مكسبات طعم قد تضر بصحة أطفالك. طريقة عمل البرجر البيتي المكونات: كيلو من اللحم المفروم المخلوط بنسبة من الدهن.

بصلة متوسطة.

كوب فول صويا منقوع.

ملعقتين من بهارات البرجر.

ملح.

فلفل.

رشة سكر. الطريقة قومى بنقع الفول الصويا فى كوب من الماء المغلي، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفيته.

قومى بتقطيع البصلة إلى شرائح، ثم ضعيها فى طاسة على النار بها ملعقة من الزيت، وقومى بتقليبها حتى تذبل ويتغير لونها.

ضعي البصل فى وعاء الكبة الكهربائية حتى يتم فرمه، ثم أضفي عليه فول الصويا بعد تصفيته مع جميع البهارات وقومى بتشغيل الكبة حتى فرم المكونات جيدا وتكون خليط ناعم.

أضفى الخليط بعد ذلك على اللحم وقومى بالتقليب حتى تتشبع جميع أنسجة اللحم به.

احضري حلقة البرجر ثم ضعي بداخلها طبقة من الاسترتش، وخذي قطع من اللحم ضعيها بداخل الحلقة ثم اكبسي عليها بمكبس البرجر المخصص حتى تشكل حلقة متساوية.

ضعي حلقات البرجر فى الثلاجة حتى ترتاح وتتماسك.

يمكنك بعد ذلك قومى بتحمير البرجر فى طاسة بها كمية من الزيت حتى يتم ينضج جيدا. طريقة صوص الجبنة للبرجر المكونات: ملعقتين من الزبدة.

ملعقتين من الدقيق.

كوبين من الحليب.

ربع كيلو من الجبن الشيدر الأحمر المبشور.

نصف كوب من الجبن الرومي المبشور.

رشة ملح. طريقة التحضير: ضعي فى إناء على النار الزبدة ونتنظر حتى تذاب، ثم نضف الدقيق ويتم توشيحه جيدا مع الزبدة.

أضفى الحليب مع التقليب المستمر حتى تندمج المكونات ونحصل على قوام كريمي.

أضفي الجبن الشيدر والرومي ورشة ملح مع التقليب حتى يتم إذابتهما تماما ويصبح القوام ثقيل ومناسب. عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر البيتي اللذيذ بمذاق أحلى من المطاعم - ثقفني

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