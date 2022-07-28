نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمرضى القولون.. أقوي مشروب سحري لتنظيف القولون وانتفاخ البطن وازاله السموم في 3 ليالي بديل للادوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل مرضى القولون المزعج نقدم إليكم مشروب طبيعي يعمل على تنظيف القولون من السموم في أيام قليلة، حيث تعتبر مشاكل القولون هي من أكبر وأكثر المشاكل شيوعًا بين الأشخاص، وكانت هناك بعد الدراسات والأبحاث الطبية التي أكدت أن عملية تنظيف القولون تعمل على حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الإنسان وتقوي الجهاز المناعي أيضًا وتحد من مشكلة فقد الوزن ولذلك فالقولون هو متحكم قوي جدًا داخل الجسم ومعالجته أمر ضروري.

أقوى مشروب تنظيف القولون من السموم

هناك بعض المشروبات التي تعمل على تنظيف القولون من السموم ومن بين هذه المشروبات ما يلي:-

1. مشروب الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أشهر مشروبات تنظيف القولون لأنه غني بالكثير من الألياف الطبيعية التي تعمل على تعزيز عملية الأيض (عملية التمثيل الغذائي) ويطرد السموم من القولون، حيث يمكنك تحضيره بالطريقة المعتادة وتناول كوب واحد منه يوميًا قبل الإفطار على معدة فارغة.

2. مشروب بذور الكتان والشيا

بالنسبة إلى كل من بذور الكتان وبذور الشيا فهما مكونين لهما قدرة كبيرة كبيرة على تنظيف القولون من أي سموم وأضرار، يمكنك وضع ملعقة واحدة من كل بذور الكتان والشيا في كوب صغير به ماء مغلي واتركي البذور في الماء لمدة عشر دقائق ثم قومي بتناول المشروب يوميًا مرة واحدة يوميًا.

3. مشروب الليمون والتفاح

يمكنك تحضير مشروب الليمون والتفاح بالطريقة العادية ويمكنك تحليته بالسكر بحسب رغبتك وتناولي كوب كبير منه يوميًا، يعمل المشروب على تحسين عملية الهضم وعمل القولون وطرده من أي بكتيريا وسموم ضارة كما أنه مفيد بشكل خاص إلى مرضى القولون العصبي حيث أنه يعمل على استرخاء الجسم وتخفيف العصبية والتوتر.

4. مشروب الكركم

يحتوي الكركم على مادة تعمل على تخفيف وطأة أعراض مرض القولون ومشاكله وهي مادة الكركمين التي تزيد نسبة المادة الصفراء في الجسم، وتضبط عملية الضهم وتقلل من مشاكل القولون والأعراض المزعجة وتحمي أيضًا من خطر الإصابة بتحجّر البراز داخل القولون ومشكلة الإمساك التي قد تحدث نتيجة لحدوث اضطرابات في القولون وهي مشاكل خطيرة جدًا قد تؤدي إلى عمليات كبيرة.

الاعشاب لتنظيف القولون