نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الرواني اللذيذة بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة في المقال التالي

كيكة الرواني من أنواع الكيك االلذيذة التي تجمع بين طعم الكيك والبسبوسة، ويمكنك تحضيرها في الخلاط بطريقة سهلة لا تستغرق الكثير من الوقت، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وهى كيكة خفيفة تسقى بالشربات وتحتوي على جوز الهند الذي يكسبها طعم مختلف عن باقي أنواع الكيك، ويتميز الكيك بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البيض والحليب، كما أنه من الحلويات المحببة للصغار والكبار، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل كيكة الرواني في الخلاط. مكونات كيكة الرواني

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

كوب من جوز الهند.

4 بيضات.

كوب من السميد.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال. مكونات الشربات

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير

لعمل كيكة الرواني بنكهة البرتقال اتبعي الخطوات البسيطة التالية: لعمل الشربات: نضع كوب ونصف من السكر مع كوب ونصف من الماء في إناء مع التقليب على البارد. ثم يرفع الشربات على النار حتى يغلي، ثم نضيف عصير نصف ليمونة ونترك الشربات يغلي لمدة 5 دقائق على النار ثم نطفئ النار. نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم يترك الشربات ليبرد تماماً. لعمل الكيكة: في الخلاط نضع كوب من الزيت، وكوب من السكر، وكوب من الحليب. ثم نضيف أربع بيضات، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وكوب من جوز الهند، ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات. نضع الخليط في إناء عميق، ثم نضيف كوب من السميد، وكوب ونصف من الدقيق، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وربع ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال أو ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال (متوفرة عند العطارين). ثم نقلب المكونات الجافة مع الخليط السائل جيداً بالمضرب اليدوي في إتجاه واحد حتى تمتزج جميع المكونات. ثم نضع خليط الكيكة في صينية مقاس 28 مدهونة بالزيت. نطرق الصينية برفق ثم تخبز الكيكة في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية في الرف الأوسط لمدة 35 دقيقة حتى تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن، ونتركها تبرد لمدة ربع ساعة، ثم نضيف كوب ونصف من الشربات البارد على الكيكة. تزين الكيكة بجوز الهند والمكسرات، ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيكة الرواني اللذيذة بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة - ثقفني

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