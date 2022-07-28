نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة وأسرار نجاحها من أول مرة في المقال التالي

البسبوسة تعتبر من أشهى الحلويات المصرية والشرقية القديمة المحبوبة لدى الجميع، فهى أساس معظم الأعياد والمناسبات العائلة كما تختلف طريقة تحضيرها وتزينها فتندرج من تحتها أنواع عدة كالسبوسة بالقشطة والبسبوسة بجوز الهند والبسبوسة بالشوكولاتة وغيرها الكثير فلكل منا مذاقة الخاص، واليوم سوف نتناول طريقة تحضير البسبوسة وبمكونات متوفرة في كل بيت. مكونات عمل البسبوسة 2 كوب دقيق سميد.

ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة جوز هند.

2 كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

نصف كوب سمنة بلدي.

كوب سكر ابيض.

3 معالق كبيرة جوز هند مبشور.

ربع ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ربع ملعقة ملح.

لوز مقشر مقطع نصفين. طريقة تحضير البسبوسة المرملة نحضر وعاء ونضع به دقيق السميد و ملعقة الدقيق الأبيض وجوز الهند المبشور والسكر والبيكينج بودر والملح ونقلب المكونات معاً. نقوم بإضافة الزيت تدريجياً إلى الخليط السابق مع استمرار التقليب، ثم نضيف الزبادي ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقة صحينة، ثم نسكب خليط البسبوسة ونبسطه بسُمك 2سم. وبعد ذلك بتزينها بحبات اللوز المقشر. وبعد ذلك نترك البسبوسة ترتاح لمدة ربع ساعة، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً ونتركها حتى تنضج تماماً، وبعد ذلك نشعل الشوايه حتى تاخد لون ذهبي.ن نسكب على البسبوسة فور خروجها من الفرن وهى ساخنة القطر بشرط يكون بارد. مكونات عمل القطر كوب ونصف سكر أبيض.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير في وعاء نقوم بوضع الماء والسكر ونقلب المكونات معاً. نترك الخليط على نار هادئ حتى نحصل على القوام المطلوب. نترك القطر حتى يبرد ثم نسكبه على البسبوسة وهى ساخنة. ملاحظات نجاح البسبوسة يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة، نقوم بأخراجها من الثلاجة قبل الإستخدام على الأقل بساعة. يلزم أن نسكب القطر على البسبوسة وهو بارد تماماً. يمكن تبديل الزبادي بالحليب العادي مع إضافة له ملعقة عصير ليمون وتركه لمدة ساعتين ثم إستخدامه في الوصفه. يجب أن تكون الفرن ساخنة قبل دخول صينية البسبوسة. يفضل أن يكون السكر المضاف ناعم ذات حبيبات صغيرة. ترك البسبوسة بعد وضعها في الصينية ترتاح لمدة ربع ساعة قبل دخولها الفرن. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة المرملة وأسرار نجاحها من أول مرة - ثقفني

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