كنز رباني خطير في بيتك…أخلطي القرنفل مع زيت الزيتون ولن تصدقي ماذا يحدث شاهدي بنفسك

أخلطي القرنفل مع زيت الزيتون ولن تصدقي ماذا يحدث، يعتبر القرنفل والزيت من أكثر العناصر الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد خلال تناولها، حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والعديد من المركبات المفيدة لجسم الإنسان إضافة إلى أنها تعالج الكثير من المشاكل الصحية في جسم الإنسان، وبهذا فتناول زيت الزيتون والقرنفل معاً نحصل على الكثير من الفوائد المهمة للإنسان، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الكثير من الفوائد التي نحصل عليها من مشروب زيت الزيتون والقرنفل.

أخلطي القرنفل مع زيت الزيتون ولن تصدقي ماذا يحدث

قد يجهل الكثير من الناس أهمية وفوائد القرنفل للجسم والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهميته وفوائده

طريقة عمل خليط زيت الزيتون والقرنفل

هذه الوصفة فعاله جداً في تطويل وتكثيف الشعر

مكونات وصفة زيت الزيتون والقرنفل لتكثيف الشعر

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

علبة زجاج كبيرة.

طريقة تحضير واستخدام زيت الزيتون والقرنفل

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه ملعقة زيت القرنفل مع ربع كوب من زيت الزيتون ونقوم بخلطهم جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع الوعاء في وعاء آخر يحتوي على ماء ساخن حتى نقوم بتسخين الخليط.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على فروة الرأس ونقوم بالتدليك المستمر الخليط حتى نحصل على النتيجة التي نريدها.

بعد عمل تلك الخطوة نقوم بغسل الشعر وتنظيفه جيداً.

فوائد القرنفل وزيت الزيتون للجسم

يساعد خليط القرنفل وزيت الزيتون على التخلص مش مشكلة تساقط الشعر التي يعاني منها الكثير.