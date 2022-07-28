اسرار الهنود للعرايس.. مقشر النشا والليمون هيخلصك من البثور وبقع البشرة في ثواني أقوي مقشر طبيعي فعال

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اسرار الهنود للعرايس.. مقشر النشا هيخلصك من البثور وبقع البشرة إلى كل العرائس التي من المفترض أن يكون زفافها بعد أيام بسيطة نقدم إليكم طريقة تحضير مقشر النشا والخل للبثور ورؤوس الأنف السوداء، هناك مشكلة قد تواجهنا جميعًا من الرجال والنساء وهي مشكلة ظهور البثور على الأنف والتي تؤثر في مظهر الوجه ونعومته وهي تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الفتاة أكثر من الرجل لأن الأنثى هي كائن ناعم وتحب أن تبدو لطيفة وناعمة والبشرة هي أهم شيء في حياتها وأول هام من مهام نظافتها الشخصية.
طريقة تحضير مقشر النشا والخل للبثور والرؤوس السوداء
المكونات المطلوبة:-
- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
- عصير ليمون فريش.
طريقة التحضير بالخطوات:-
- أحضري علبة صغيرة وضعي بداخلها هذه المكونات حتى تصبح مختلطة ومتجانسة وعبارة عن عجينة طريّة وقلبيها جيدًا بيديك.
- تأكدي بتجربة جزء بسيط من الخليط على يديك بأنه لا يوجد أي حساسية ثم ابدئي في تطبيقها على بشرتك وركزي على منطقة الأنف وعلى بثورها.
- اتركي الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بوضع قطعة قطن مبللة على الخليط واتركيها دقيقتين ثم قومي بإزالتها وستجدي أن البثور خرجت مع قطعة القطن.
- قومي بعمل هذا الماسك مرتين أسبوعيًا واحرصي على ترطيب وجهك باستمرار واغسليه بغسول مناسب له حتى تقل نسبة ظهور البثور عليه.
وصفة المعجون لإزالة الرؤوس السوداء والبقع
- يمكن استخدام معجون الأسنان في التخلص من بقع الوجه و الرؤوس السوداء ببساطة من خلال وضع المعجون مباشرةً على المنطقة المراد إزالة البقع منها، ويترك حوالي 20 إلى 30 دقيقة.
- ومن ثم يتم غسل المنطقة جيدًا بالماء الدافئ، وذلك حتى نتخلص من بقايا المعجون الموجودة على الوجه، وحتى تلاحظين الفرق سريعًا يتم تكرار هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع.
أهمية عملية تقشير البشرة والبثور
لعملية التقشير أهمية كبيرة جدًا في حياة الأنثى وتجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة وتتمثل أهميتها في كل مما يلي:-
- تعمل عملية التقشير على التخلص من حبوب الشباب التي تظهر على بشرة المراهقين في مرحلة البلوغ وتخفي أثرها.
- كما أنها تعالج بثور الأنف والرؤوس السوداء عليها وتعمل على تجديد خلايا البشرة وتنشط حركة الدورة الدموية وضخ الدم بشكل صحي في البشرة.
- تساهم في توحيد لون البشرة والتخلص من الندوب والبقع الداكنة عليها وتعمل على التخلص من خلايا وجلد البشرة الميت والزائد.
- تساهم أيضًا في شد تجاعيد البشرة والتخلص من علامات الشيب وتمدد البشرة وانكماشها وتشد البشرة بشكل طبيعي.
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