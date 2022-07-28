قرص رهيب من الصيدلية ضعية عى الشامبو لتطويل الشعر للركب وملئ وانبات الفراغات بدون توقف ومنع التساقط بسرعة البرق

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قرص رهيب من الصيدلية ضعية عى الشامبو لتطويل الشعر ، حباية واحدة ضيفيها للشامبو ماذا سيحدث؟ جميع الفتيات يتمنين امتلاك شعر ناعم وطويل يتمتع بالحيوية والانسيابية لذلك تبحث جميع السيدات عن وصفات لجمال الشعر، فهي الخطوة الأولى لتحقيق الإطلالة التي تحلم بها كل فتاة، ويعد زيت الزيتون من أهم الزيوت التي لها فاعلية كبيرة على الشعر، فمن قديم الزمن معروف عن زيت الزيتون أنه رائع وساحر للشعر، لذلك أتينا لكِ بوصفة من مكونات الطبيعة الساحرة بدون الاضطرار لاستخدام أى من المنتجات المعدة للعناية بالشعر والمسببة لمشاكل عديدة له مع الوقت، وأيضًا تجنبًا لاستخدام طرق فرد الشعر الضارة مثل السيشوار وغيره من الأدوات التي تعمل على تدمير بصيلات الشعر بحد ذاتها بسبب تعرضها لعوامل ضارة
قرص رهيب من الصيدلية ضعية عى الشامبو لتطويل الشعر
نقدم تلك الوصفة للحصول على نتائج مذهلة نظرًا لوجود المكونين الرائعين للشعر فيها وهما زيت الزيتون الساحر للشعر وقرص الأسبرين المتوفر في جميع الصيدليات الذي أثبت فاعليته في فرد الشعر، يمكنك تطبيق تلك الوصفة بالقليل من الخطوات وبمكونات بسيطة جدا.
المكونات:
- مقدار مناسب من زيت الزيتون.
- 2 قرص أسبرين مطحون ناعم.
- عصير ليمون.
- زيت عطري مفضل لديك مثل زيت اللافندر.
- شامبو الشعر الخاص بك أو باسم.
خطوات التحضير:
- عليكِ خلط جميع ما التي سبق ذكره مع التقليب المستمر حتى تكون خليط متوازن.
- يتم تطبيق هذه الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة في حالة الاستعجال، أما إذا كان لديكِ وقت فالأفضل أن يترك الخليط طوال الليل ويغسل في الصباح.
- يجب تكرار هذه الطريقة 3 مرات إسبوعيًا حتى تعطي شعرك التغذية التي يحتاجها.
وصفة زيت اللوز مع قرص الأسبرين
المكونات:
- 3 أو 4 قرص من الأسبرين حسب طول شعرك وكثافته.
- كمية مناسبة من عصير الليمون.
- نصف كوب من زيت اللوز.
خطوات التحضير:
- تتميز هذه الطريقة ببساطتها وسهولة مكوناتها.
- عليك إضافة زيت اللوز مع قرص الأسبرين مع قطرات من عصير الليمون مع التقليب الجيد لتمام مزج المكونات.
- يوضع الخليط في زجاجة بها بخاخ.
- عليك بخ الشعر من الجذور إلى الأطراف لمدة 30 يوما في الليل ويغسل فى صباح اليوم التالي لتلاحظي شعرًا قويًا وطويلًا.
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