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عمل الفشار في الميكروويف، يعد الفشار أحد أفضل الوجبات الخفيفة التي تؤكل في الوقت بين الوجبات أو في وقت متأخر من الليل عندما تشعر بالجوع، لذلك يحتاج البعض إلى معرفة طرق صحية لتحضير الفشار حتى لا يتسبب في زيادة الوزن، ويمكن فعل ذلك عن طريق تحضيره بدون زيت أو سمن، حيث أن الزيت الزائد في الفشار يؤدي إلى رفع معدل السعرات الحرارية في الجسم وبالتالي زيادة الوزن. عمل الفشار في الميكروويف المكونات كوب ونصف ذرة فشار.

القليل من الملح. طريقة التحضير احضري وعاء الميكروويف وضعي به ذره الفشار مع إضافة الملح إليه.

يوضع أحد الأغطية التي يسمح بدخولها إلى الميكروويف على الوعاء.

شغلي الميكروويف على نار متوسطة.

يظل الفشار داخل الميكروويف لمدة لا تزيد عن دقيقتين حتى يكون الفشار جاهز ثم يقدم بعد ذلك كما يمكن نثر القليل من الجبن عليه. طريقة عمل فشار بالجنبة المكونات نصف كوب ذرة فشار.

ملعقتين من الجبن الشيدر.

ملعقتين من الزيت.

القليل من الملح. طريقة التحضير ضعي الزيت في طنجرة ثم سخنيه على النار وأضيفي الفشار إليه.

ضعي غطاء فوق الطنجرة واتركيها حتى تصير حبات الذرة فشار.

يوضع في طبق التقديم ويرش الملح عليه والجبن الشيدر. طريقة عمل الفشار بالشيكولاتة المكونات نصف كوب فشار.

ثلاثة ملاعق زيت.

رشه ملح.

شرائح من ألشكولاته الغامقة. طريقة التحضير ضعي الزيت في طاسة وارفعيه على النار حتى يحمى الزيت، ثم اسقطي الفشار في الزيت.

قومي بهز الطاسة لكي يبدأ الذرة في الفرقعة مع إزالة الطاسة من على النار لمدة عشر ثواني مع رج الطاسة جيدًا.

أنثري القليل من الملح على الفشار حيث يعمل على إظهار حلاوة الفشار.

احضري وعاء الميكروويف وضعي شرائح الشيكولاتة به مع القليل من الملح وأدخليه إلى الميكروويف مع التحريك من وقت لآخر حتى تذوب بشكل كامل.

انشر الفشار في صينية مبطنة بورق زبدة، وضعي الشيكولاتة على الفشار.

تظل الشوكولاتة على الفشار لمدة ساعة أو حتى تتكون طبقة خارجية صلبة.

ثم بعد ذلك توضع في طبق التقديم وفي حالة رغبتك في تركيز طعم الشيكولاتة يمكن إضافة صوص شكولاته إلى الفشار. عمر شويل - جدة فرحى أولادك واعمليه فى البيت...طريقة عمل الفشار في الميكروويف وطريقة تحضيره بعدة نكهات مختلفة احلي واطعم من الجاهز - ثقفني

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