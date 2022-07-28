وصفة سحرية لتقشير اليدين والرجلين في المنزل بمكونات طبيعية وموجودة في المنزل

اليدين والرجلين هما عنوان الأنوثة والجمال لكل امرأه، لذلك تحرص كلًا منهم بإتباع أفضل الوصفات التي تزيد من جمالهما، وبالطبع تقشير الجلد من أهم الخطوات التي يفضل القيام بها بشكل دائم فإن التقشير يساعد في التخلص من الجلد الميت، كما أنه يساعد في التفتيح والتخلص من أي تصبغ في الجلد كما أنه يساعد في ترطيب ونعومة البشرة بشكل ملحوظ وسريع، والان سوف نعرض لكم أهم وصفات التقشير الطبيعية التي تستخدم لليدين والرجلين تحقق أفضل نتائج تابعونا الآن للتعرف عليها.

وصفة البطاطس لتقشير لليدين والرجلين

وصفة تحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية المفيدة جدًا للبشرة، وتساعد في زيادة ترطيب وتغذية اليدين او الرجلين بالشكل المطلوب وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من البطاطس.

ملعقة من العسل النحل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية يتم سلق البطاطس في المياه جيدًا حتى تصبح طرية تمامًا.

بعد ذلك يتم تقشير البطاطس وهرسها جيدّا حتى تصبح بدون اي تكتلات.

أضيفي إليه البطاطس، والعسل، وزيت الزيتون والحليب.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتختلط.

وزعي هذا الخليط على اليدين والرجلين جيدًا.

اتركي الخليط عليهم لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يتم شطفه بالماء جيدًا.

أعيدي استخدام الوصفة خلال الأسبوع الواحد لتحقيق النتيجة المفضلة.

وصفة القهوه والنشا لليدين والرجلين

استخدمي هذه الوصفة التي تساعد في إزالة الجلد الميت من اليدين والرجلين، وزيادة التفتيح والنعومة بشكل رائع وطريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة كالتالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوه.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي المركز.

ملعقة واحدة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام