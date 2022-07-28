13 غلطة المحترفين بينصحوا انك توقفي تعمليها

في حاجات كتير ممكن نكون بنعملها غلط واحنا مش عارفين ده ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف من المحترفين في المجالات المختلفة على غلطات المفروض نتوقف نعملها.
غلطات المفروض نتوقف نعملها:
1- نصيحة من مصففين الشعر:
مصففين الشعر المحترفين بينصحوكي بتجنب القعدة وانتي حاطه رجل على رجل وانتي بتقصي شعرك ، لان ده ممكن يأثر على قصة الشعر وتطلع مش متساوية ، بالاضاقة كمان الافضل ماتلبسيش حاجة بزنط او بلياقة عالية لانها هتضايق المتخصص اثناء قص الشعر او صبغة.
2- نصيحة من الطباخين:
حسب الشيفات او الطباخين المحترفين ، واحدة من اكتر الغلطات الي بنقع فيها اثناء الطبخ هي استخدام الزيت يكون مش سخن بدرجة كافية ، لانه في الحالة دي الاكل هيمتص الزيت وهيغير طعمه ، ولو معنددكيش مقياس حرارة عشان تحددي حرارة الزيت ، تقدري تحلي المشكلة دي بكل بساطة عن طريق استخدام معلقة خشب ، حطي طرف المعلقة في الطاسة ، لو لقيتي ظهر فقاعات بتتشكل وبتطفو على الوش ، كده يبقى الزيت جاهز للطبخ.
3- عمال اللاندري:
الجينز بيحتاج غسيل بدرجة اقل بكتير من ما احنا متخيلين ، مقارنة بالملابس التانية ، الغسيل الكتير هيأدي لتلف نسيج الجينز بسرعة ، عشان كده بينصحوا انك تغسليه مرة كل 6 اسابيع او حتى اكتر من كده ، وماتقلقيش مش هيحصل حاجة للجينز ، ولو قلقانه من البكتيريا والريحة ، حطي البنطلون في كيس بلاستيك ودخليه الفريزر طول الليل ، الحيلة ديد هتخلصك من اي بكتيريا وروايح.
4- مفتشين ادارة الاغذية والادوية:
ممكن نكون كلنا عارفين قاعدة عدم وضع الاكل السخن او حتى الدافي في التلاجة واننا لازم نسيبه يبرد الاول ، الحقيقة ان دي خرافة مالهاش اي اساس من الصحة ، خبراء سلامة الغذاء قالوا ان الاكل هياخد وقت طويل على ما يبرد ، وهما مش بينصحوا بعدم الاحتفاظ بالاكل في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن ساعتين.
5- السباكين:
اتضح ان وجود مكبس واحد في البيت مش كافي ، احنا محتاجين لمكبس منفصل للاحواض ، وبينصح السباكين بالحصول على مكبس على شك كوباية للمصارف المسطحة ( زي الاحواض والشاور).
6- مدبرات المنازل:
مدبرين المنازل المحترفين كشفوا انهم مش بيستخدموا منتجات تنضيف متخصصة للاسطح المختلفة ، كل اللي انتي محتاجاه بس هو منظف معقم لكل الاغراض, ومنظف مطهر للاماكن الصعبة في المطبخ والحمام, ومنظف الارضيات.
7- فنيين العربيات:
تجاهل اصلاح اي حاجة في عربيتك مش بس امر خطير ، ولكن ممكن يكون مكلف كمان ، ولما هيجي وقت الصيانة هنلاقي المشكلة كبرت اكتر ، عشان كده الفنيين بينصحوا انك تدي اهتمام خاص لسوايل عربيتك ، غيري الزيت في الوقت المحدد ( على الاقل كل 5000 – 7,500 ميل) وكمان السوايل التانية ، على سبيل المثال ، المفروض تغيري سائل الفرامل كل 4 – 5 سنين.
8- بائعين الورد:
بائعين الورد بيحذروا انك تخلي نباتات منزلية جنب بعض ، حتى لو عندك شباك او مكان كويس بيدخله الشمس على طول ، ده مش هيضمن ان النباتات تكبر بشكل كويس ، بالظبط زي الناس النباتات بتحتاج لمساحة ، وممكن وضع نباتات مختلفة جنب بعض يبقى ليه تأثير سلبي ويموت النباتات.
9- دكاترة الاسنان:
لما الموضوع يتعلق بصحة الاسنان ، القليل هيكون افضل ، ده بالظبط الحال بالنسبة لغسول الفم ، دكاترة الاسنان صرحوا ان استخدامه كتير ممكن يأيكي ، على سبيل المثال ، لو نوع الغسول اللي بتستخدميه ليه تأثير مضاد للبكتيريا ، ممكن يقتل البكتيريا الجيددة في الفم مع البكتيريا الضارةة ، بشكل عام ، الافضل استشارة دكتور قبل ما تبدأي استخدام غسول الفم.
10- منظمين الافراح:
الافراح ممكن تكون مكلفة جدا ، عشان كده مهم تجنب الغلطات اللي ممكن تزود التكلفة ، ومنظمين الافراح بينصحوا انك تستخدمي الزهور الحرير بدل من الزهور الحقيقية ، او على الاقل مزيج من الاتنين في البوكيه ، بالاضافة كمان ، اتأكدي من اختيار دعوات مستطيلة مش مربعة ، عشان لو هتبعتي دعوة لحد بعيد بالبريد مثلا هيكون تكلفته اقل.
11- خبراء المالية:
خبراء المالية شايفين انه غلط التعامل مع الفلوس على انها موضوع محظور الكلام فيه مع اطفالك ، بالعكس همام بينصحوا كمان انك تشركيهم في عملية وضع ميزانية البيت ، خصوصا لو طفلك بيعاني من مشاكل في صرف الفلوس ، بالطريقة دي هيفهموا قد ايه الجهد المبذول في اعالة الاسرة وفتح البيت ، وده ممكن يخليهم في المستقبل يتعاملوا مع الامور المالية بشكل اسهل شوية لوحدهم.
12- مصممين الديكور:
في حين ان اختيار الوان البيت تعتبر مسألة ذوق وبيعتمد كمان على مساحة البيت ، والاضاءة وغيرها من الحاجات اللي بتحدد الاختيار ، الا ان في حاجات لاز نعرفها من مصممين الديكور ، على سبيل المثال ، عشان ما تشتريش لون تندمي عليه بعد كده او بعد ما تعمليه تحسي ان مش هو ده اللي انتي عايزاه ، الخبراء بينصحوكي انك تلجأي للتلات درجات دول في الاختيار: الازرق الرمادي, الاصفر الفاتح, واللون الباذنجاني او البنفسجي الغامق.
13- مضيفات الطيران:
لو بتسافري ومعرضة للمعاناه من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة ، فاكيد نصايح المضيفات هتكون مفيدة ليكي ، بينصحوا عشان تقللي من اضطراب المسافات الطويلة ، انك تشربي ماية كتير قبل الرحلة واثناء الرحلة ، كمان هما بياخدوا قيلولة قبل وبعد المرور على مناطق زمنية مختلفة ، كمان متحاوليش تفكري هي الساعة كام دلوقتي في بلدي لان ده هيتعبك عقليا.
10 حاجات بنعملها يوميا غلط من غير ما نعرف!
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