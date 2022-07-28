طريقة عمل كريم النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا والخل من الكريمات الطبيعية الرائعة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في أقل من أسبوع، كما يعمل على غلق مسام البشرة الواسعة، التي تسبب تراكم الدهون تحت الجلد فتؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب الذي يشوه مظهر الوجه خلال فترة المراهقة، كما يقضي على الخطوط الرفيعة ويجعل البشرة نضرة وخالية من الشوائب، وطريقة تحضيره في المنزل بسيطة وسهلة لأن جميع مكونات الكريم متوفرة ورخيصة الثمن، ولا يحتوي على أي عناصر كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات كريم النشا والخل

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة واحدة كبيرة زيت جوز هند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا والخل الرائع في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء، ثم نضع به الماء، والخل، والنشا، ثم نقوم بتقليبهم جيدًا مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا مع الخليط. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقوم بالتقليب حتى نحصل على مزيج ثقيل القوام. نرفع الخليط من على النار، ثم نتركه جانبًا حتى يصبح بارد تمامًا، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند ونقلب الخليط حتى يصبح كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة صغيرة، ثم نضع بداخلها الكريم ونضعها في الثلاجة حتى يصبح الكريم متماسك. نخرج الكريم من الثلاجة، ثم نقوم بدهن الوجه وندلك برفق حتى يتشرب الكريم تمامًا. نقوم بترك الكريم على الوجه مدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد. نستخدم الكريم يوميًا حتى نتخلص من التجاعيد ونحصل على بشرة بيضاء.

فوائد كريم النشا والخل

هناك فوائد لا حصر لها لهذا الكريم وهى كما يأتي:-