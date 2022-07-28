أطيب والذ أكلة كوارع بصلصة الطماطم الشهية بخطوات سهلة

معظم الدول العربية تميل إلى الاكلات الدسمة التى تعلى كفائة الجسم وتعطية التغذية اللازمة له لمواصلة يومه بكل نشاط وحيوية، خاصة فى فصل الشتاء والبرد القارس يحتاج الجسم إلى إدخال بعض الأطعمة الغنية بسعرات حرارية عالية مثل أكلة الكوارع التى تعتبر من أهم وأشهر الاكلات الشعبيه المصريه والعربيه التى لها جماهيريه كبيرة بين الأشخاص، فهى تقدم بالعديد من الطرق والوصفات البسيطة التى يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها للعائله كوجبة اساسيه يستفيد منها الجسم وإعطائه الفيتامينات والمعادن الثمينة التى يبحث عنها الجميع لتحسين وظائف الجسم والشعور بالشبع لفترة طويلة، فهى تقدم بالصلصة أو على فتة أو محمره ولها تتبيلة متميزه لدقة الثوم والخل الشهيرة للكوارع، فهى عبارة عن اقدام البقر والخرفان ودائما نحصل عليها من عند محلات الجزاره نظيفه جدا، فينصح دائما بتناولها مره كل اسبوعين لحصول الجسم على التغذية الصحية المطلوبة، فهى تحتوى على البروتين والحديد الذى يحمى المفاصل من هشاشة العظام وتقوية العينين وتحسين خلايا البشرة وإعطائها النضارة والحيوية، الحفاظ على صحه الفم والاسنان وحماية اللثة من الالتهاب، تساعد على تحسين وظائف النوم والشعور بالراحة النفسية والاسترخاء بعد تناولها، تقليل الإجهاد وتخفيف آلام العظام، فإنها وجبة متكاملة تحتوى على البروتين والعديد من الفيتامينات الأخرى التى لها دور كبير في تغذية وتقوية الجسم، فمن الممكن تحضير طبق الكوارع بصلصة الطماطم الشهية بخطوات بسيطة ومكونات سهلة ومتاحة لدينا .

من الأكلات المصرية القديمة التي تعتبر اشهر الاكلات المحببة لدى الجميع ويفضلون تناولها دائما كوجبة اساسيه على الغداء والعشاء، هى الكوارع بصلصة الطماطم الشهية التى لها فوائد صحية متعددة تعلى القيمة الغذائية وكفائة الجسم، أنها من الوجبات الغنية بالبروتين والدهون المشبعة والعديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التى تعطى الجسم النشاط والحيوية، كما أنها تعمل على تقوية العظام والمفاصل بنسبة كبيرة فهى وجبه متكاملة يجب تناولها مره في الاسبوع للاستفادة من فوائدها .

طريقة الكوارع بصلصة الطماطم

مكونات الكوارع بصلصة الطماطم ;

2 ملعقة كبيرة من السمنة

ملعقة ملح وفلفل ورق لورا فص حب هان

2 ملعقة من الكثبرة المطحونه الجافة

كوب ونصف من عصير الطماطم

3 ملاعق من صلصة الطماطم

ملعقه كبيره من الثوم المفروم

بصله متوسطه مفرومه ناعم

1 قدم بقرى نظيفة ومقطعة

ماء مغلي لسلق الكوارع

طريقه عمل الكوارع بصلصة الطماطم

نحضر حلة عميقة تتسع إلى الكوارع ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من السمن ثم نقوم بوضع القدم البقرى المعروفة بالكوارع، حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح من الجانبين ثم نقوم بوضع ورق الورا والحب هان وفلفل اسود ونقلب جيدا ثم نضع الماء إلى الحلة، سوف تأخذ وقت طويل فى التسويه حوالى 2 ساعة ويستحسن استعمال حلة الضغط لطهى الطعام بسرعة كبيرة لتسهيل الوقت والجهد، ثم نحضر حلة أخرى نضعها على النار ونضيف السمنة والبصل المفروم مع التقليب المستمر ثم الملح والفلفل والكثبرة الجافة، ثم نضيف الكوارع المستويه ونقلب ثم نضيف صلصة الطماطم وعصير الطماطم ونقلب حتى يطهى الطماطم ثم نضيف 2 كوب من شوربة الكوارع لتعزيز الطعم الوجبه وتقلب جيدا وتترك على النار لمدة 10 دقائق حتى تتسبك ويتكاثف صوص الطماطم، ثم تقدم مع الارز الابيض او فتة العيش والأرز .