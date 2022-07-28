نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الفشة و الطحال ولحمة راس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتناول في هذا المقال شرح أفضل طريقة لعمل الفشة والطحال ولحمة رأس ( فواكه اللحم) بطريقة مضمونة ومميزة ومجربة, ويتم تقديم هذا النوع من الأكلات في الكثير من المطاعم والمحلات والمسامط المشهورة في الآونة الأخيرة بمصر, يتردد على مسامعنا جميعا لفظ فواكه اللحمة, فهل تعرفون علي أي جزء من الحيوان يطلق هذا الاسم, يطلق لفظ فواكه اللحم عامة علي أجزاء مختلفة منها مثل الكبدة والفشة ولحمة الرأس و الطحال والممبار وغيرها, وتعد فواكه اللحوم من الأكلات التي يقبل عليها المواطنون لأنها أكلات اقتصادية لا تكلفهم الكثير من الأموال, كما يطلق عليها اسم آخر وهو (عفشة الحيوانات ). مقادير أفضل طريقة لعمل الفشة و الطحال ولحمة راس المقادير المطلوبة لسلق فواكه اللحم: ورق لورا, عود قرفة, 4 فصوص حبهان, حبة واحدة طماطم وبصلة .

فشة سليمة كاملة.

طحال كامل.

لحمة رأس.

1 ملعقه كبيرة ملح.

1ملعقة سكر صغيرة. مقادير الصينية: يتم تجهيز صنية كبيرة وإليكم المقادير الخاصة بها : 2 ملعقة كبيرة دهن بقري أو دهن ضاني.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 بصلة مقطعه جوانح.

2 طماطم شرائح.

1ملعقه من تواب السبع بهارات.

قليل من الملح.

1ملعقة صغيرة من الشطة البودر.

1ملعقة من الكزبرة الناشفة.

1ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

1ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

1ملعقة كبيرة من البابريكا.

4 فصوص من الثوم.

2 شطة حمراء طازة.

1ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير أفضل صينية فواكه لحوم يتم ملئ قرب منتصف وعاء به ماء.

عند قرب غليان الماء نضع التوابل وهي ورق لورا, عود قرفة, 4 فصوص حبهان, حبة واحدة طماطم يتم شقها بواسطة السكين وبصلة.

يتم إضافة الطحال كامل والفشة كاملة وقطع لحمة الرأس والملح والسكر.

تترك على نار متوسطة حتي تمام النضج في مدة لا تقل عن ساعة مع مراعاة التقليب من وقت لآخر.

يتم نشل الفشة والطحال ولحمة الرأس ونتركها لتهدأ قليلا.

قومي بإزالة القشرة الخارجية للطحال وتقطيعها إلى شرائح بحسب الطريقة التي ترغبين فيها.

قومي بتسخين صينية كبيرة جيدا.

على نار متوسطة ضعي قطع الدهن البقري أو الضاني مع التقليب المستمر حتي تحمر جيدا وتطرد الدهون الخاصة بها.

أضيفي ملعقتان كبيرتان من الزيت قلبي جيدا ثم أزيلي قطع الدهن الناشفة.

أضيفي شرائح الفشة والطحال ولحمة الرأس, علي نار عالية ثم حميرهم جيدا.

أضيفي شرائح البصل حتي تذبل ثم شرائح الطماطم ونقلب جيدا حتى تنشف تماما.

أضيفي السبع بهارات, الشطة, الكزبرة, الفلفل, الملح, البابريكا وأخيرا بهارات اللحم, وقلبي جيدا لمدة دقيقتين ثم أضيفي الثوم والشطة الخضراء, قلبي دقيقة واحدة وأغلقي النار.

في النهاية نضع عصير الليمون. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن أفضل طريقة لعمل الفشة والطحال ولحمة رأس ( فواكه اللحم ), كما ذكرنا المقادير المطلوبة لعمل هذه الصينية المميزة بنجاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل الفشة و الطحال ولحمة راس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.