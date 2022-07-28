نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر سيصبح شعرك ناعم وحرير في المقال التالي

الكاكولا لفرد الشعر الخشن، تعاني الكثير من السيدات والفتيات ذوات الشعر الخشن والمجعد من صعوبة كبيرة في تمشيط شعرهن وعمل تسريحات جديدة، بسبب شدة تشابكه، بما يتسبب أحياناً بتقصفه وتساقطه، والذي يضطرهن إلى لم شعرهن باستمرار، كما تلجأ نسبة كبيرة من السيدات إلى استخدام السشوار من أجل التخلص من الكسرات الموجودة بشعرهن، وخاصةً أثناء خروجهن من المنزل، بما يتسبب في تلف الشعر وتدميره بمرور الوقت، بسبب كثرة تعرضه للحرارة والفرد، وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن الكاكولا تعمل ككيراتين قوي للشعر. كيفية استخدام الكاكولا لفرد الشعر الخشن المكونات كوب من الكاكولا.

كوب من ماء الورد. طريقة التحضير قومي بخلط الكاكولا مع الماء في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم ابدئي بتطبيق الماسك على كامل أجزاء شعرك.

مشطي شعرك جيداً لفك تشابكه، ثم غطيه باستخدام قبعة الاستحمام.

انتظري حتى تمر ساعتان كاملتان.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، وتأكدي من تخلصك من جميع بقايا الماسك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين، إلى أن تحصلي على شعر مفرود وناعم. وصفة الكاكولا والنشا لفرد الشعر الخشن كوب من الكاكولا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

كوب من المايونيز.

كوب من النشا. طريقة التحضير نقوم بوضع الكاكولا في إناء مناسب الحجم.

نضع الإناء على النار، ثم نضيف كوب النشا إلى خليط الكاكولا تدريجياً، حتى تذوب كل كمية النشا.

ننتظر حتى يصل خليط الكاكولا والنشا إلى درجة الغيان، ويتكون خليط ذو قوام كريمي متماسك.

ارفعي الإناء من على النار، وانتظري حتى يبرد الخليط تماماً.

قومي بإضافة المايونيز وزيت الزيتون وزيت اللوز إلى الخليط، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

افردي الماسك على شعرك المغسول بالماء والشامبو، وغطيه باستخدام كيس بلاستيكي.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 120 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والبلسم.

ثم قومي بتكرار تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة وشعر حرير من أول استعمال. عمر شويل - جدة الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر سيصبح شعرك ناعم وحرير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر سيصبح شعرك ناعم وحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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