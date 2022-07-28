نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم تفتيح الوجه والجسم من أول استعمال مهما كان الاسمرار والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

كريم تفتيح الوجه والجسم، إليك سيدتي بعض الوصفات والخلطات الطبيعية التي تقوم بتفتيح بشرتك سواء لوجهك أو لجسمك في أقل فترة زمنية ممكنة، والتي ستخلصك أيضاَ من الاسمرار والبقع الداكنة والتصبغات التي تعاني منها إثر تعرضك للشمس. كريم تفتيح الوجه والجسم المكونات ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير قومي بخلط الشوفان المطحون مع العسل والحليب، وامزجيهم جيداً، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

افردي الماسك الناتج على بشرتك (سواء للوجه أو الجسم)، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب أو الصابون.

قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع سيروم أو كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك من أجل ترطيبها.

احرصي على تطبيق تلك الخلطة يوماً بعد يوم خلال الأسبوع الواحد، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة خلال أقل وقت ممكن وصفة الحليب وماء الورد لتفتيح الوجه والجسم المكونات كوبان من الحليب.

كوب من ماء الورد.

أي نوع صابون تفضلينه. طريقة التحضير نقوم ببشر قطعة الصابونة جيداً في وعاء مناسب الحجم.

نبدأ بخلط الصابون المبشور مع الحليب وماء الورد جيداً.

نضع جميع المكونات في إناء على نار متوسطة، ونستمر في التقليب لبضع دقائق.

ننتظر حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان ويذوب بشر الصابون تماماً.

اغسلي جسمك جيداً بالماء وسائل الاستحمام من أجل تنظيف بشرتك.

ابدئي بفرد الماسك الناتج على جسمك، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الاسمرار.

نترك الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة، أو حتى يجف تماماً.

يتم غسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، وستلاحظين الفرق واضحاً من أول استعمال. وصفة البطاطس لتبيض الوجه والجسم ثمرة واحدة من البطاطس. طريقة التحضير قومي بتقشير ثمرة البطاطس، ثم غسلها جيداً تحت المياه الجارية.

اقطعي الثمرة إلى نصفين متساوين.

افركي وجهك بالبطاطس النيئة جيداً بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اتركي ماسك البطاطس على بشرتك لمدة ثلث ساعة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، قومي بتكرار تلك الوصفة (2- 3مرات) في الأسبوع عمر شويل - جدة اقوي كريم تفتيح الوجه والجسم من أول استعمال مهما كان الاسمرار والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي كريم تفتيح الوجه والجسم من أول استعمال مهما كان الاسمرار والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.