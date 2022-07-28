كريم الخميرة والنشا للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم الخميرة والنشا للوجه، تلجأ السيدات والفتيات في أغلب الأوقات إلى البحث عن وسائل وطرق تمكنها من تسمين خدودها، إذ تعد الخدود الممتلئة من أحد سمات الجمال عند المرأة، ومن المعروف خضوع نسبة ليست بقليلة من الفنانات والممثلات، خاصةً ذوات الوجه النحيف، إلى عمليات تجميل بهدف تسمين خدودهن، إلا أن الخضوع لعمليات التجميل يظل به نسبة من الخطورة إما بسبب الخضوع لفترة تحت تأثير البنج، أو بسبب عدم استجابة بعض الأجسام لعمليات التجميل، والحصول على نتائج عكسية، لذلك ابتكرنا بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في تسمين الخدود، دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمليات التجميل.

كريم الخميرة والنشا للوجه

المكونات

ملعقة من الخميرة الجافة.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

بضع قطرات من ماء الورد.

كمية قليلة من اللبنة.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الخميرة مع الماء الدافئ في وعاء مناسب الحجم، ونقلبهما جيداً حتى تذوب الخميرة بشكل تام.

ننتظر حتى مرور ربع ساعة، لكي تختمر الخميرة وتنشط.

نضع المكونات الأخرى في وعاء آخر، ونمزجها معاً، حتى يتكون خليط متجانس القوام.

نضيف مقدار الخميرة إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات معاً.

افردي الماسك الناتج على بشرتك (بعد غسلها بالماء والغسول المناسب).

نترك الماسك على بشرتك لمدة ساعة كاملة.

نشطف البشرة بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل يومياً، وستلاحظين حصولك على خدود ممتلئة في أقل وقت ممكن.

وصفة الخميرة وماء الورد لنفخ الخدود

إذ تساهم الخميرة مع ماء الورد في تسمين الخدود ونفخها بشكل ملحوظ، بما يمنحها مظهراً جمالياً.

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير