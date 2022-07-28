وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا كأنك وضعتي رموش اصطناعية 

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وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها، لظهور رموش الوجه بشكل جذاب تضطر بعض الفتيات بوضع الماسكارا، وعند إزالة الماسكارا تسبب تساقط شديد في شعر الرموش، وبالتالي تجعل شكل الوجه شاحب، وتحتاج الفتيات إلى وصفات تساعد على تكثيف شعر الرموش، حيث أن الرموش تساعد على إبراز جمال الوجه، وتبحث الفتيات بشكل يومي عن وصفات طبيعية تساعد على تكثيف شعر الرموش، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تقوم بدور تحسين نمو شعر الرموش، وتساعد هذه الوصفة على إعادة نمو الشعر بشكل سريع وبالتالي يتم الإستغناء عن استخدام الماسكارا التي تسبب ضرر على شعر الرموش.
وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها
تساقط شعر الرموش يدخل على الإصابة ببعض الأمراض الجسدية مثل الأنيميا أو التقدم في العمر، أو نتيجة كثرة استخدام مستحضرات التجميل مثل الماسكارا التي تضر شعر الرموش، وبالتالي تحتاج الفتيات إلى وصفة طبيعية تساعد على تغذية البصيلات لزيادة نمو شعر الرموش، حيث لا يمكن الخروج عند ظهور الوجه بشكل شاحب، وتتمثل مكونات وصفة تطويل الرموش في تحضير الآتي.
المكونات
- نصف ملعقة من زيت الخروع.
- فازلين ملعقة صغيرة.
- 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- فرشاة تمشيط رموش.
طريقة تحضير وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها
استخدام الرموش الصناعية يعد من الأمور الكبرى التي تسبب تساقط شعر الرموش، ويمكن أيضاً أن يكون السبب نتيجة ضعف الجسم، ولكن يتم حل هذا الأمر من خلال استخدام وصفة زيت الزيتون والخروع والفازلين، حيث تساهم الزيوت على سرعة نمو الشعر بكثافة عالية، كما تعتبر الوصفة متوفرة وبسيطة وغير مكلفة، وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يتم تمشيط الرموش بالفرشاة لتحسين نمو الشعر.
- بعدها يتم خلط زيت الزيتون وزيت الخروع والفازلين.
- يتم وضع خليط الزيوت والفازلين في حمام مائي حتى تذوب جميع المكونات.
- بعد ذلك يتم بل الفرشاة بالخليط وتمريرها على الرموش ليلا قبل النوم.
- يتم غسل الوجه في الصباح.
- لابد من تكرار عمل نفس هذه الطريقة بشكل يومي حتى يتم الحصول على الكثافة المطلوبة.
- يساعد هذا الخليط على تكثيف شعر الرموش بشكل سريع.
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