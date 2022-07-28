قنبلة التبييض.. كريم الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

كريم الخميرة لنفخ وتسمين الوجه وإزالة البقع السوداء

كلنا نعرف أن الخميرة لها استخدام واحد فقط وهو أن يتم وضعها على المعجنات لكي تختمر ولكن نحن سوف نعرض لكم استخدام آخر للخميرة وهو تستخدم في وصفة لنفخ الخدود وتسمين الوجه بسرعة هائلة، مع العلم أن معظم المنتجات التي تستخدم في نفخ الخدود ولكنها تؤثر على البشرة وتظهر فيه الكثير من المشاكل التي لا يوجد أول من آخر، ولذلك اتجهت الكثير من النساء إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تكون آمنة مائة في المائة، ولذلك نحن سوف نقدم لكم وصفة رائعة لنفخ الخدود وتسمين الوجه، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة في نفخ الخدود وتسمين الوجه

البشرة رقيقة ويجب الحذر عند وضع أي شيء عليها، حتى لا تتعرض لظهور حب مثل حب الشباب، مع العلم أن كثرة وضع الميك آب يجعل البشرة بها ترهلات كثيرة وسرعة ظهور التجاعيد وتظهر الفتاة بشكل أكبر من سنها، وعلامات الشيخوخة من أكثر الأشياء التي تخشى الناس من ظهورها مبكرا، ولكن معنا لا تقلقي على شيء نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية ونتيجتها فعالة ولا يمكن تصدقين شكل البشرة بعد استخدام هذا الكريم، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة الخميرة المذهلة، وتتلخص المكونات في:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو حسب احتياج الكريم.

خطوات تحضير واستخدام الكريم في المنزل

جميع المكونات سهلة و بسيطة وموجودة في كل بيت مع العلم أن طريقة التحضير سهلة للغاية ولا تستغرق وقتا طويلا، ولكن لكي ترى النتيجة الفعالة يجب أن تستمري على وضع الكريم مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وإليكم خطوات التحضير:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم التقليب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

يجب وضع الكريم في علبة نظيفة.

يجب غسل الوجه جيدا ويتم أخذ كمية مناسبة من كمية الكريم ويتم وضعها على الوجه بشكل متناسب

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وجعل البشرة بيضاء فهناك العديد من الفتيات تريد وصفة تساعد على جعل الوجه ممتلئ ومنفوخ ويمكن عمل وصفة الخميرة بمكونات بسيطة وتساعد في جعل الوجه خالي من التجاعيد والبقع حيث يمكن استعمال وصفة الخميرة للمساعدة في جعل البشرة بيضاء من أول إستعمال وخالية من البقع والتجاعيد