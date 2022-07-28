نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني قمر 14.. نفخ الخدود بالخميرة والنشا لوجه زي البدر المنور والنتيجة فورية من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا تحب أن تكون خدودها منفوخة بشكل يجعل وجهها جميلًا فالخدود المنفوخة هي مظهر جمال الوجه، وتقوم بعض السيدات بنفخها من خلال إجراء العمليات الجراحية أو من خلال الحقن، إلا أن الأمر أصبح سهلًا ويمكنك القيام به في المنزل ببساطة وذلك من خلال نفخ الخدود بالخميرة والنشا، وهذا ما سنقوم بتقديمه لكم من خلال السطور القادمة.

نفخ الخدود بالخميرة والنشا

احصلي على خدود منفوخة باستخدام أهم المواد الطبيعية التي لا تؤثر على بشرتك بالضرر بل ستزيدها إفادة، وذلك من خلال استخدام مكونين النشا والخميرة، وذلك بالطريقة التالية:

ماسك الخميرة والنشا وماء الورد

المكونات:

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ونصف ملعقة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من بودرة التلك.

ونصف ملعقة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من اللبنة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

في البداية نغسل الوجه والخدود جيدًا بالغسول المخصص لنا.

بعد ذلك نضع نشا الذرة في طبق عميق ونضيف إليها بودرة التلك، وتقلب المكونات الجافة سويًا.

ثم نضع عليهم الخميرة وتقلب.

بعد ذلك نضيف إليهم زيت الزيتون، ثم نضع اللبنة ونقلب.

أخيرًا نضع عليهم ماء الورد ونخلط جيدًا.

بعد ذلك نترك الخليط مغطى لمدة عشرة دقائق.

ثم نبدأ بوضعه على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء والغسول مرة أخرى لنتخلص من الخليط المتواجد على البشرة.

ثم نكرر الاستخدام مرة يوميًا في الصباح وحتى الحصول على الخدود المنفوخة كما نريد.

فوائد الخميرة والنشا للبشرة

إن استخدام المواد الطبيعية على البشرة يجعلها تحصل على المزيد من الفوائد، وأهم الفوائد التي تعود على البشرة بعد استخدام الخميرة والنشا ما يلي:

تخلصي من التصبغات ذات اللون الداكن من على بشرتك.

بينما تساعد هذه المكونات مع دخولها في بعض الخلطات على نفخ الخدود.

علاوة على ذلك احصلي على بشرة خالية من التجاعيد الناتجة عن الشيخوخة.

كما تخلصك المواد من تواجد الجلد الميت في بشرتك.

في نهاية مقال نفخ الخدود بالخميرة والنشا فقد عرضنا لكم وصفة طبيعية سحرية باستخدام أفضل المواد الطبيعية التي تساعد على ذلك، كما عرضنا عليكم أهم فوائد هذه المواد للبشرة لذلك ننصحك باستخدامها حتى تقلل من خطوة عمليات النفخ.