جوسي ولذيذة.. اللحمة المشوية بسر تتبيلة الكبابجي الرهيبة مستحيل تنشف أو تكش

تزايد البحث عن طريقة إعداد اللحمة المشوية تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك باعتبارها إحدى الخيارات الجيدة لإعداد طبق مميز يزين الموائد في الأعياد والمناسبات، يكمن سر نجاح هذه الوصفة في التداخل بين بعض النكهات والبهارات وبين اختيار قطعة اللحم الصالحة للشواء وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

اللحمة المشوية

هي إحدى الأطباق الشهية المميزة التي يفضلها الجميع لمذاقها الشهي الرائع الذي لا مثيل له لإعداد هذا الطبق المميز في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة ينبغي اتباع الآتي:

المكونات

كيلو من اللحم الشرائح.

مقدار ½ كيلو من البصل.

ربع لتر من عصير الطماطم.

2 ملعقة من عصير الليمون.

خل.

ملعقة كبيرة من الملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من الحبهان المطحون.

القليل من جوز الطيب.

بابريكا.

الطريقة

في البداية نقوم بفرم البصل ناعم جدًا باستخدام الكبة أو المبشرة ثم يصفى جيدًا للحصول على ماء البصل.

نضع مقدار ماء البصل في بولة عميقة ويضاف إليها عصير الطماطم والليمون والخل وتقلب المكونات جيدًا.

تضاف البهارات المشكلة المتمثلة في الفلفل الأسود والملح والبابريكا والحبهان المطحون وجوز الطيب وتقلب المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

نضع شرائح اللحم في التتبيلة بحيث يكون اللحم مغطى تمامًا بها.

تغطى شرائح اللحم ويفضل وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل لتعزيز النكهة.

يفضل دهن الشواية بالقليل من الدهن الضأن لإعطاء نكهة وطعم مميز يشبه الجاهز كما يلجأ البعض إلى

وضع بعض قطع الدهن في الشواية مع اللحم لتقوية النكهة.

نضع قطع اللحم على الشواية وتقلب على الوجهين حتى تنضج تمامًا.

للحصول على النتيجة المرضية ينبغي وضع القليل من ماء التتبيلة على شرائح اللحم أثناء الشواء لتعزيز النكهة.

أشار البعض إلى ضرورة اختيار قطعة اللحم الصالحة للشواء وهي أما تكون أضلاع اللحم أو شرائح الفيليه.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة إعداد اللحمة المشوية بالتفصيل وتوضيح المقادير المضبوطة لإعداد هذا الطبق المميز الذي يعشقه الجميع مع عرض خطوات إعداده بالتفصيل وتوضيح كافة التكات والإضافات التي تضمن الحصول على طعم مميز لا مثيل له.