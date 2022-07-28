إن الفراخ المسلوقة تعد من طرق تحضير الفراخ التقليدية، إلا أن البعض يحاول تغيير الطريقة لجعل طعمها مختلف ولذيذ، لذلك نجد أن البعض يحاول التعرف على طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها وذلك لتحضيرها كوجبة غداء أو تحضيرها في العزائم، لذلك نقدم لكم من خلال سطور المقال طريقة بسيطة لعمل الفراخ بطعم رائع ليس له مثيل.

طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها

بعد أن تجربي هذه الطريقة نعدك أنك لن تقدمي الفراخ لأسرتك مسلوقة مرة ثانية، فعليك متابعة الطريقة التي سوف نعرضها عليك فيما يلي:

المكونات

دجاجة مسلوقة مقطعة إلى أربعة أجزاء.

ملح طعام حسب الرغبة.

فلفل أسود بمقدار نصف ملعقة.

بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة.

كركم بمقدار نصف ملعقة كبيرة.

كاري بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة واحدة من صلصة الطعام الجاهزة.

فصين من الثوم المفروم.

عصير ليمون بمقدار ملعقتين.

رشة من الكزبرة الجافة.

حبهان مطحون بمقدار ربع ملعقة.

ثلاثة أوراق لوري.

طريقة التحضير

بعد أن تقومي بسلق الدجاج نصف سلقة عليك بوضعها جانبًا حتى تبرد قليلًا، وأثناء ذلك حضري الخلطة.

ضعي صلصة الطعام الجاهزة في بولة كبيرة.

أضيفي إليها الملح، والفلفل الأسود.

ضعي الكزبرة، الكاري والكركم عليها.

أضيفي إليهم فصوص الثوم بعد هرسها جيدًا.

ضعي الليمون المعصور عليهم.

أضيفي الحبهان المطحون وورق اللورى بعد أن تقومي بطحنه.

تقلب المكونات جيدًا وتوضع الخلطة على الفراخ في كل مكان سواء على اللحم وبين

الجلد ومن على الجلد من الخارج.

بعد ذلك قومي بوضع البولة في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعة.

سخني الفرن جيدًا، ثم احضري صينية وضعي بها الفراخ المتبل.

أغلقي الفرن، واتركي الفراخ به لمدة ثلث ساعة.

شغلي الشواية على الفراخ حتى يصبح لونها مثل لون الفراخ المشوية.

شغلي الشواية على الفراخ حتى يصبح لونها مثل لون الفراخ المشوية. قدمي وجبة الفراخ مع الأرز البسمتي.

في نهاية مقال طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها، فقد أوضحنا لكم طريقة مميزة لتحضير الوجبة تعطي لها شكلًا وطعمًا رائعًا سيجعل من يتذوق هذه الوجبة يسأل عن طريقتها ليعدها هو الآخر في منزله، فقدميها في جميع الوجبات وليس الغداء فقط.