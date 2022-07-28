نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي القمر.. وصفة لتبييض البشرة من أول استعمال واستمتعي ببشرة أفتح ثلاث درجات بدون بقع ونمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث عن وصفة لتبييض البشرة من أول استعمال خاصة في فصل الصيف حيث تتعرض البشرة للعديد من المشاكل الناتجة عن أشعة الشمس وأهمها اسمرار البشرة والبقع الداكنة والتصبغات الجلدية لذا أشار خبراء العناية بالبشرة إلى ضرورة اتباع بعض الوصفات الطبيعية القادرة على حل هذه المشاكل من أول استعمال بدلًا من استخدام كريمات التفتيح.

وصفة لتبييض البشرة من أول استعمال

تلجأ الكثير من النساء إلى بعض الوصفات والخلطات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في تفتيح البشرة بسرعة من أول استخدام، هناك العديد من الوصفات التي حققت نتائج باهرة بشهادة الجميع.

وصفة الحليب والعسل

يعمل هذا الثنائي الرهيب على تنقية وتفتيح البشرة بفعالية وأمان تام إضافة إلى إمداد البشرة بالترطيب الذي تحتاجه، يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق اتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

¼ كوب من الحليب.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يفضل تطبيق هذه الوصفة على بشرة نظيفة لذا ينبغي غسل الوجه باستخدام الغسول المناسب للبشرة ويجفف بفوطة ناعمة.

يوزع الخليط على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تطبق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة في أسرع وقت.

ماسك الزبادي والموز

من الوصفات المجربة التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة حيث تعمل الزبادي على تفتيح البشرة بينما يعمل الموز على ترطيبها وتغذيتها، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ثمرة واحدة من الموز.

الطريقة

في البداية نقوم بهرس الموز جيدًا.

تضاف الزبادي إلى الموز وتقلب المكونات مع بعضها البعض.

يوزع الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

تغسل البشرة بالماء الفاتر مع مراعاة تمرير قطعة من الثلج على الوجه بالكامل لغلق مسام الوجه المفتوحة.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وبهذا يكون قد تم التعرف على وصفة لتبييض البشرة من أول استعمال حيث تتعدد الوصفات الطبيعية القادرة على تفتيح البشرة بسرعة سواء عن طريق إتباع ماسك الحليب والعسل أو من خلال تطبيق ماسك الزبادي والموز الرهيب.