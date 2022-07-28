سر المكرونة الأسباجتي التركية الخطيرة لطعم خرافي سيطلبها أولادك كل يوم

تعد المكرونة من أكثر الوجبات طلبًا لتناولها ونجد أنه لا يختلف على حبها أحد، وتختلف الطرق التي تقوم بتحضيرها ربات البيوت، إلا أن هناك طريقة ننصحك أن تجربيها وهي طريقة المكرونة الاسباجتي على الطريقة التركية، ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض سر المكرونة الأسباجتي التركية حتى تقومي بتحضيرها بدلًا من الطريقة العادية.

سر المكرونة الأسباجتي التركية

إليك عزيزتي سر مميز يجعل من المكرونة الأسباجتي بنفس طعم المكرونة التركي التي تباع في المطاعم، وذلك كما يلي:

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ربع كوب من الزيتون المخلي.

كوب من الجبن الشيدر.

زيت زيتون بمقدار نصف كوب.

خل تفاح بمقدار ربع كوب.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

فصان من الثوم.

طريقة التحضير

نبدأ في الخطوة الأولى بوضع قدر من الماء على نار عالية حتى تكون مغلية.

يوضع في الماء القليل من الزيت والملح.

توضع المكرونة حتى تصبح ناضجة، وتصفى وتترك جانيًا.

نقوم بوضع الزيت على نار هادئة في وعاء عميق.

السر هنا هو صلصة الأسباجتي التركية وطعم الخل الرائع، وتحضر بهرس فصوص الثوم، ثم توضع على الزيت وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون.

نقوم بتقطيع الطماطم وتوضع على الثوم وتقلب جيدًا.

نضيف الخل الأبيض إليهم وتطفأ النار.

نقوم بإضافة المكرونة الأسباجتي مع الفلفل بعد أن قطعناه إلى قطع صغيرة.

الآن قومي بوضع الصلصة التركي على المكرونة وقلبي المكونات جميعها معًا.

ضعي الملح والفلفل الأسود على المكونات، ثم يتم التقليب جيدًا.

عليك في هذه الخطوة وضع المكرونة في طبق التقديم.

رشي القليل من زيت الزيتون البارد على الوجه.

قومي برش كمية الجبنة الشيدر على وجه المكرونة، كما يمكنك رش الجبن الموتزاريلا والتي سوف تجديها ذائبة مع سخونة المكونات.

في نهاية مقال سر المكرونة الأسباجتي التركية، فقد عرضنا لكم طريقة مميزة لعمل المكرونة على الطريقة التركية مع وجود الجبن الشيدر، والصلصة التركية الرائعة والتي هي السر وراء تحضير هذا النوع من المكرونة، والتي ستجعلك تتوقفي عن عمل المكرونة بالطرق الأخرى.