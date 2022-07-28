وداعاً للشعر الخشن: كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون لشعر حرير ستندمي أنكِ لم تسخدميها من زمن

سنقدم لك اليوم أفضل كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون من أجل صحة شعرك والحفاظ عليه وتغذيته، فعليك أن تعرفي أن استخدام مواد الفرد الكيميائية تعمل على إتلاف صحة الشعر وتؤدي إلى التساقط بكميات كبيرة، لذلك نتجه إلى استخدام المواد الطبيعية التي لا تسبب أي أضرار لصحة الشعر، وأفضل الوصفات التي يمكن استخدامها هي الخميرة مع زيت الزيتون، وسوف نعرفك في هذا المقال على طريقة استخدامهم.

كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون

إذا كان شعرك مجعد وخشن وسئمتي من استخدام مواد الفرد الكيميائية مثل الكيراتين والبروتين والتي يكون ضرها أكبر من نفعها وتعمل على تساقط الشعر بشكل كبير، فعليك الإتجاه إلى استخدام المواد الطبيعية والتي حتى إن لن تنفع فإنها لا تضر، ومن أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر هي الخميرة وزيت الزيتون مع بعض الإضافات الأخرى التي سوف نعرفك عليها الآن:

المكونات

كيس واحد من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

٢ ملعقة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة من زيت الخروع

٢ ملعقة من جل الصبار.

وعاء عميق.

طريقة الاستخدام

نقوم بإحضار الوعاء ثم نضع فيه كل الزيوت التي ذكرناها بالمقادير التي تم تحديدها، حيث يتم وضع كلا من زيت الزيتون وجوز الهند والخروع معاً.

يتم مزج هذه الزيوت مع بعضها حتى تصبح وكأنها نوع زيت واحد.

نضيف إليهم بعد ذلك جل الصبار بمقدار ٢ ملعقة ثم نقوم بالتقليب مرة أخرى ليمتزج مع الزيوت.

آخر إضافة نقوم بوضعها هي الخميرة الفورية ونعيد تقليب كل المكونات مع بعضها.

يتم تقسيم الشعر إلى ٤ أقسام حتى يتم توزيع الخليط بشكل جيد في فروة الرأس.

نمشي بالخليط من فروة الرأس وحتى جذور الشعر ونتأكد بأنه تم توزيع هذه الوصفة بالكامل.

يتم تدليك الشعر والفروة جيداً بالخليط ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين.

يتم بعدها غسل الشعر بالشامبو ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

كانت هذه أفضل وصفة كيراتين طبيعي بالخميرة وزيت الزيتون والتي سوف تغير من طبيعة شعرك بشكل كبير ويصبح أكثر نعومة وأكثر تغذية وأقل عرضة للتساقط، لذلك لا تترددي في تجربة هذه الوصفة وسوف تلاحظين الفرق بعدها بنفسك.