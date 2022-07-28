اخلطى البانثينول والنشا وفتحى بشرتك فى عشر دقايق بس..مش هتصدقى النتيجه

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وصفة بانثينول لتبيض وشد البشرة ،اذا كنت تعاني من وجود اسمرار بالبشرة أو بقع داكنة بالجسم أو ظهور خطوط رفيعة، وترغبين في تفتيح بشرتك في أسرع وقت، فإليك تلك الوصفة السحرية، التي ستنقذك وتعيد لبشرتك النضارة والحيوية من أول استخدام، فمكونات وصفة البانثينول سهلة واقتصادية ومتوفرة واقتصادية، وتصلح لجميع أنواع البشرة.
وصفات بانثينول لتبيض وشد البشرة
يستخدم كريم بانثينول في العديد من وصفات العناية ببشرة الوجه والجسم، حيث إن له العديد من النتائج الفعالة في ترطيب وتنعيم وتفتيح للبشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:
وصفة البانثينول والنشا
تعد تلك الوصفة هي الأقوى و الأفضل، حيث إن لها نتائج إيجابية تلاحظينها على الفور، ويمكن استخدام تلك الوصفة على الوجه أو أي على أي منطقة بالجسم، وتتكون وصفة البانثينول من المكونات التالية:
- ملعقة كبيرة نشا ذرة
- ملعقة زيت زيتون
- ملعقة جل الصبار
- ملعقة كريم بانثينول.
يمكنك مضاعفة كمية جميع المكونات، والاحتفاظ بها في وعاء محكم داخل الثلاجة، حتى يسهل عليك استخدامها في كل مرة.
طريقة إعداد وصفة البانثينول والنشا
- ضعي جميع المكونات السابقة في وعاء عميق، ثم اخلطيهم جيدًا، حتى تحصلي على قوام ناعم ومتماسك قليلاً.
- اغسلي وجهك جَيِّدًا باستخدام الغسول المناسب، ثم جففيه.
- وزعي الوصفة السابقة على كامل الوجه والرقبة، ودلكيها بأطراف أصابعك في حركات دائرية.
- اتركي الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ويمكنك تطبيق الوصفة قبل النوم وتركها طوال الليل.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين النعومة والتفتيح من أول مرة.
أهم النصائح قبل استخدام وصفة البانثينول
- على الرغم من نجاح الوصفة وفاعليتها إلا أنه يجب مراعاة عدة نقاط عند استخدامها.
- يجب عدم الإفراط في الاستخدام خُصُوصًا لأصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة.
- يجب تطبيق اختبار الحساسية عن طريق وضع كمية قليلة من الماسك على منطقة صغيرة بالجلد والانتظار لمدة 15 دقيقة حتى تتأكدي من عدم وجود حساسية من أي من مكونات الوصفة.
- إذا قمتي بتطبيق الوصفة على الجسم، فيجب غسل الجسم جيدًا قبل الاستخدام، وتوزيع الوصفة برفق وبحركات دائرية.
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