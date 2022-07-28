نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيتغير 180 درجة.. العناية بالشعر الجاف الخشن المجعد وانعمي بشعر حريري كذيل الحصان بهذا المكون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتطلب العناية بالشعر الجاف مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب الالتزام بها بشكل يومي من أجل الحفاظ على شعرك بقدر المستطاع والحصول على أفضل نتائج منه، فالشعر الجاف بحاجة إلى الاهتمام أكثر من أي نوع آخر حتى لا يفقد لمعانه ونعومته، وبالنسبة للروتين اللازم للشعر الجاف فنحن سوف نخبرك به في الفقرات القادمة لكي نفيدك قدر المستطاع.

العناية بالشعر الجاف

هناك بعض الخطوات والمعلومات الهامة التي عليك التعرف عليها والالتزام بها في روتين شعرك، بالإضافة إلى أهمية تجنب العادات الخاطئة للحفاظ على قوام الشعر، ومن أهم الخطوات الضرورية لشعرك:

التقليل من غسل الشعر

من المعروف ومن الصحي أن الشعر يجب غسله مرة واحدة أو مرتين فقط في الأسبوع، لذلك لا يجب أن تغسلى شعرك في كل استحمام حتى لا يصاب بالتكسر والتقصف، كما أنه بذلك سيكون أقل عرضة للمواد الكيميائية الموجودة في الشامبو.

شامبو مخصص للشعر الجاف

من المهم عند اختيارك للشامبو أن يكون مميز للشعر الجاف حتى تكون مكوناته آمنة على شعرك ولا تسبب هيشان، بل في هذه الحالة سيفيدك الشامبو في ترطيب الشعر ويعطيه لمعة فائقة، وذلك في حالة أنه يتناسب مع الشعر الجاف فقط.

استخدام بلسم للشعر

تكمن أهمية البلسم في الحفاظ على الطبقة الخارجية للشعر، كما أنه يمنحه نعومة لن يعطيها له الشامبو، فالبلسم فقط هام في نعومة وتعزيز قوة الشعر، ومن المهم أيضاً عند اختيار نوع البلسم أن يكون مناسب للشعر الجاف.

استخدام زيوت طبيعية

إن الزيوت الطبيعية هي أفضل شيء يمكن استخدامه للشعر، حيث أنها تحافظ على صحة الشعر وتمنحه تغذية وقوة وتحافظ عليه من التساقط المتكرر والتقصف، ويمكنك استخدام أي نوع زيت تفضليه، ويمكنكِ أيضاً استخدام ماسك الزبادي وربع كوب من زيت الزيتون مرة أسبوعياً وستلاحظي الفرق بنفسك، وهذا هو المكون السحري.

قص أطراف الشعر

عليك أن تقومي بقص أطراف شعرك كل شهرين لكي تتخلصين من الأطراف المتقصفة ويطلع بدلاً منها أطراف أكثر قوة ونعومة، كما أن هذه الخطوة تساهم في زيادة كثافة وطول الشعر.

كانت هذه أهم خطوات العناية بالشعر الجاف الذي يسبب لك مشاكل كبيرة، ولكن الموضوع بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو الالتزام بتلك الخطوات التي ذكرناها لك وسوف تلاحظين الفرق على شعرك بعد فترة قصيرة.