طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالتفاصيل

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عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي من أسهل الطرق لتحضير المعجنات, وذلك لأنها تتميز بسهولة توفير مكوناتها, وكذلك نظراً لإمكانية تحضيرها بمختلف الطرق الشهية ، وتعتبر من أكثر الوجبات التي يسهل تناولها في وجبتي الإفطار والعشاء حيث تقدم بجانب الجبن أو العسل ومعها كوب من الشاي ، كما يسهل حملها في حقائب السفر وتناولها إذا كان السفر بعيداً,ويفضلها الآباء والأمهات كوجبة لأطفالهم لما تتضمنه من مكونات طبيعية مفيدة وصحية مثل اللبن الذي يعد مصدر رئيسي للكالسيوم وتقوية العظام ,ويبدع الناس في طرق إعدادها وخصوصاً الفلاحون الذين يتميزون ببراعتهم في عمل القرص الفلاحي والأرز المعمر الفلاحي والفطير المشلتت والمعجنات بكافة أنواعها.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي والمقادير

يمكن إعداد القرص الطرية سادة أو محشوة جبن أو عجوة حسب رغبة كل شخص ,ونبدأ الآن في تجهيز المقادير وهي كالآتي:

(1) كيلو من الدقيق.

(1) كوب سمن مذاب.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف لبن رائب أو زبادي.

(2) ملعقة كبيرة سكر .

نصف ملعقة صغيره ملح.

نصف كوب قشطه.

ربع كوب سمسم محمص.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

(2) ملعقة خميرة

في البداية نحضر كوب ونضع فيه الخميرة والسكر والقليل من اللبن الدافئ ونقلب جيداً ونترك الخليط من 3 إلي 5 دقائق حتي نري فوران الخميرة لنتأكد من مدي كفاءتها, ثم نحضر بوله أو إناء كبير ونضع فيه الدقيق والملح والبيكنج بودر والسمسم المحمص ,ثم نسكب عليه الزيت الدافئ والسمن المذاب ونقلب جيداً حتي تتغلف جميع جزيئات الدقيق بالسمن والزيت , بعد ذلك نضع خليط الخميرة واللبن الرائب أو الزبادي والفانيليا والقشطة ونقلب جيداً حتي تتشكل عجينة متماسكة ,ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تخمر ويتضاعف حجمها, بعدها نحضر صينية مدهونة سمن ونقطع العجينة إلي كور صغيرة ونضعها علي الصينية ونتركها ربع ساعة حتي ترتاح العجينة مرة أخري ويكبر حجمها قليلاً, ثم نضغط عليها براحة اليد ضغطة صغيرة حتي تتشكل شكل القرص ثم نتركها خمس دقائق وندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة متوسطة حتي تنضج, ثم نخرجها من الفرن ويفضل أن تغطي لتظل طرية وشهية.

كيفية الحصول علي القرصِ الفلاحي الطريةِ والهشه

يجب علينا اتباع عدة تعليمات للحصول علي قرص طرية هشه وجميلة :

نستخدم دقيق نوعه جيد ويفضل أن يكون دقيق متعدد الاستخدامات.

نتأكد أن الخميرة كفاءتها عالية وتصلح للاستخدام من خلال الفوران الذي يحدث بعد إذابتها .

نستخدم اللبن الرائب أو الزبادي أفضل من اللبن العادي للحصول علي قرص طرية أكثر.

يجب علينا نخل الدقيق جيداً حتي لا يكون به شوائب ويعطي هشاشة اكثر للقرص.

عند اتباع هذه التعليمات سنحصل علي النتيجة المرغوبة في إعداد القرص الطرية وستنال إعجاب الجميع إن شاء الله.

وبهذا نكون قد شرحنا كافة تفاصيل طريقة عمل القرص الطرية, كما ننصح أيضاً الأشخاص الذين يتبعون نظام للتخسيس مثل تخسيس الجسم كله بأقل وقت ومجهود بعدم الإكثار من تناول القرص والمعجنات لاحتواءها علي نسبة دهون عالية ,كما ينصح باتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية (التوعية الصحية) للحفاظ علي صحتنا.