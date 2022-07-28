نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة سرية أعملي اللحمة المشوية على الفحم على أصولها بطريقة المطاعم بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

لتناول اللحمة بطعم لذيذ علينا بتتبيلها بالتتبيلة المختلفة حتى تضيف نكهة مختلفة للحمة، ولابد علينا بتناول اللحمة الغنية بالبروتينات اللازمة للجسم حيث يمكننا تناول اللحمة التي تعمل على بناء الجسم والعضلات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة للجسم حيث تعتبر ألذ طعم من اللحمة هي اللحمة المشوية التي يتم شويها على الفحم، ونتيجة لهذا الطعم الرائع تقوم الكثير من الناس بشراء اللحمة المشوية من محلات المطاعم الخارجية بأغلى الاسعار ولكننا يمكننا عمل تلك اللحمة المشوية بابسط الطرق حيث تعتبر مكونات تتبيلة اللحمة بسيطة وتتوافر في كل منزل ولا تحتاج إلى تكلفة لتتبيلها في الوقت ولا المجهود ولا التكلفة، ومن التتبيلات الشهيرة هي البهارات المختلفة المتعددة الانواع بالإضافة إلى الخضروات المختلفة. مكونات عمل وصفة لتتبيلة اللحمة المشوية على الفحم كيلو واحد من اللحمة الشرائح الرقيقة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم.

نصف كوب واحد من عصير الطماطم.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية من الفحم اللازمة للشوي. طريقة عمل وصفة تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم عليكي اولا بتحضير وعاء كبير وضعي به حبتان إثنان من البصل المفروم وقومي بإضافة حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الزيت ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الاسود وربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة والبهارات المشكلة والزنجنبيل والكاري وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها.

بعد تقليب البهارات بالخضروات وبعضها قومي بإضافة الزيت النباتي وضيفي شرائح اللحمة المقطعة شرائح رقيقة وأتركي تلك الشرائح في هذه التتبيلة لمدة ساعة واحدة او ساعتين حتى تأخذ نكهة تلك البهارات.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بتحضير الشواية وقومي برص قطع الفحم وعليكي بوضع شرائح اللحمة المتبلة واتركيها حتى تنضج، وعند نضجها قومي بتناولها وتقديمها بالذ طعم وأفضل من المطاعم الخارجية. عمر شويل - جدة بتتبيلة سرية أعملي اللحمة المشوية على الفحم على أصولها بطريقة المطاعم بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتتبيلة سرية أعملي اللحمة المشوية على الفحم على أصولها بطريقة المطاعم بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.