خلطة جهنمية ضعيها على الكبدة لتنظيف الكبدة من رائحة الزفارة نهائياً

الكبدة من الأكلات اللذيذة والتى يقبل عليها جميع الناس الكبار والصغار ولا أحد يختلف على طعمها، وقبل طهى الكبدة يجب تنظيفها جيدا والتخلص من الزفارة والدم لأن هذا يجعل للكبدة طعم غير جميل وغير شهى، ومن الأفضل أن تكون الكبدة طازجة حتى تزيد من طعمها جمالا وتصبح لها رائحة ونكهة طيبة لا تقاوم، وسوف نقدم إليكي وصفة لا تحتوى على مواد مضرة، ولكن مكونة من مواد طبيعية تعمل على إزالة الزفارة من الكبدة، ويمكن أن تصنعيها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار مناسبة، وهى الخل الأبيض والملح والماء والدقيق وعصير الليمون، والعديد من الناس يفضلون تناول الكبدة مشوية فى الفرن والبعض يفضلون تناولها مقلية سواء كانت على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجانب طبق من سلطة الطحينة وطبق من المكرونة بالصلصة وطبق من البطاطس المحمرة، والكبدة لها فوائد عديدة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة.

مكونات تنظيف الكبدة من الزفارة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح الأبيض

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

طريقة تنظيف الكبدة من الزفارة