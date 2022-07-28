نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة جهنمية ضعيها على الكبدة لتنظيف الكبدة من رائحة الزفارة نهائياً في المقال التالي
الكبدة من الأكلات اللذيذة والتى يقبل عليها جميع الناس الكبار والصغار ولا أحد يختلف على طعمها، وقبل طهى الكبدة يجب تنظيفها جيدا والتخلص من الزفارة والدم لأن هذا يجعل للكبدة طعم غير جميل وغير شهى، ومن الأفضل أن تكون الكبدة طازجة حتى تزيد من طعمها جمالا وتصبح لها رائحة ونكهة طيبة لا تقاوم، وسوف نقدم إليكي وصفة لا تحتوى على مواد مضرة، ولكن مكونة من مواد طبيعية تعمل على إزالة الزفارة من الكبدة، ويمكن أن تصنعيها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار مناسبة، وهى الخل الأبيض والملح والماء والدقيق وعصير الليمون، والعديد من الناس يفضلون تناول الكبدة مشوية فى الفرن والبعض يفضلون تناولها مقلية سواء كانت على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجانب طبق من سلطة الطحينة وطبق من المكرونة بالصلصة وطبق من البطاطس المحمرة، والكبدة لها فوائد عديدة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة.
مكونات تنظيف الكبدة من الزفارة
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح الأبيض
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
طريقة تنظيف الكبدة من الزفارة
- بعد شراء الكبدة الطازجة أو إذا كانت كبدة مجمدة فى فريزر الثلاجة نتركها حتى يفك التجميد ثم نقوم بتنظيف الكبدة من الدم والعروق الموجودة بها والغير مرغوب فيها.
- ثم نحضر وعاء ونضع به الخل الابيض والملح والماء والدقيق وعصير الليمون ثم نضع به الكبدة ثم نتركها فى هذا الخليط لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح صغيرة الحجم ثم يتم غسلها بالماء الفاتر ثم نقوم بتصفيتها من السوائل بمصفاة حتى تجف كل كمية السوائل الموجودة بها.
- ثم نقوم بوضع البصل فى طاسة حتى تذبل ثم نضيف إليها شرائح الكبدة وتأخذ صدمة ثم يتم غلق المسام مع إضافة رشة من التوابل والبهارات والفلفل الأخضر، وسوف نلاحظ أن الكبدة لا تعيد إطلاق رائحة الزفارة تماما، ولكن تعطى الكبدة طعم ومذاق جميل ولذيذ ورائحة شهية.
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