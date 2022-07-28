نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين المعجزة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وتنعيمه كالحرير نمو بلا توقف في المقال التالي
من المعروف أن الشعر الطويل من الأشياء التي تجعل المرأة بأنوثتها ويكون مصدر لسعادتها حيث أن الشعر يعد بمثابة زينة بالنسبة لجميع الفتيات والسيدات، وغير ذلك فهو يجعلها جذابة وملفتة لأنظار الآخرين لذلك ترغب كل فتاة في أن تتمتع بشعر ناعم وطويل لذلك الفتاة التي تتمتع بشعر خشن وقصير قد تشعر بالخجل ويكون له تأثير سلبي على الشكل العام بالنسبة للوجه، وبسبب هذا تلجأ كل الفتيات إلى إستعمال الأشياء التي يكون لها دور في تنعيم وفرد الشعر الخشن فقد توجد أشياء عديدة تجعلنا نحصل على شعر ناعم وبأسهل الطرق، وهذه الطرق يوجد منها الضار ومنها المفيد ولكن النتيجة تكون واحدة وهي تنعيم الشعر بكل سهولة ولكن ليس كل هذه الأشياء تجعلها نحصل على المفعول المناسب والذي يدوم لفترة طويلة مثلما نريد، ولكن لكي يتم تنعيم الشعر وفرده بشكل سريع لابد من إستعمال خلطة طبيعية لأنها تتكون من مكونات طبيعية تفيد صحة الشعر، فهذه الخلطة هي خلطة الفازلين فمن المعروف أن الفازلين من المواد الطبيعية التي تكون مفيدة جدا للشعر وللبشرة وللجسم.
مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر
- نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ويتم وضع هذا الطبق في الميكرويف لمدة عشر ثواني تقريبا ليتم ذوبان الفازلين وزبدة الشيا مع بعض وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت السمسم وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ويتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الشعر ونتركها حوالي ساعة تقريبا.
- وبعد مرور هذا الوقت نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم.
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