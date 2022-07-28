وصفة الفازلين المعجزة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وتنعيمه كالحرير نمو بلا توقف

من المعروف أن الشعر الطويل من الأشياء التي تجعل المرأة بأنوثتها ويكون مصدر لسعادتها حيث أن الشعر يعد بمثابة زينة بالنسبة لجميع الفتيات والسيدات، وغير ذلك فهو يجعلها جذابة وملفتة لأنظار الآخرين لذلك ترغب كل فتاة في أن تتمتع بشعر ناعم وطويل لذلك الفتاة التي تتمتع بشعر خشن وقصير قد تشعر بالخجل ويكون له تأثير سلبي على الشكل العام بالنسبة للوجه، وبسبب هذا تلجأ كل الفتيات إلى إستعمال الأشياء التي يكون لها دور في تنعيم وفرد الشعر الخشن فقد توجد أشياء عديدة تجعلنا نحصل على شعر ناعم وبأسهل الطرق، وهذه الطرق يوجد منها الضار ومنها المفيد ولكن النتيجة تكون واحدة وهي تنعيم الشعر بكل سهولة ولكن ليس كل هذه الأشياء تجعلها نحصل على المفعول المناسب والذي يدوم لفترة طويلة مثلما نريد، ولكن لكي يتم تنعيم الشعر وفرده بشكل سريع لابد من إستعمال خلطة طبيعية لأنها تتكون من مكونات طبيعية تفيد صحة الشعر، فهذه الخلطة هي خلطة الفازلين فمن المعروف أن الفازلين من المواد الطبيعية التي تكون مفيدة جدا للشعر وللبشرة وللجسم.

مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر