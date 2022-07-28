بشرة بيضاء كملكات الجمال بوصفة النشا وماء الورد لتبييض وشد البشرة وإزالة السواد للأبد

تسعى كل الفتيات والسيدات عن الإستخدامات التي تساعد على تبييض الوجه بطريقة سريعة فقد توجد الكثير من الأشياء التي تعمل على ذلك بكل سهولة، ومن ضمنها هي مستحضرات التجميل أو كريمات التفتيح أو إستخدام الليزر أو الوصفات الطبيعية فكل الإستخدامات التي تم ذكرها يكون لها دور كبير جدا في تبييض الوجه بشكل سريع جدا ولكن منها الطبيعي والمفيد ومنها أيضا الضار، ففي البداية نتحدث عن مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس فهو قادر على تفتيح البشرة ولكن بشكل مؤقت ويدوم لعدة ساعات فقط وبجانب هذا أن كثرة إستخدامه يسبب ضرر كبير للوجه، أما بالنسبة لكريمات التفتيح حيث توجد ماركات وأنواع كثيرة من هذه الكريمات فهي تعمل على تفتيح البشرة بالفعل في أسرع وقت وبسبب إحتواء كريمات التفتيح على مواد كيميائية ضارة فهي قد تضر الجلد ويكون لها دور في وجود الحساسية بالبشرة، وكذلك الأمر يحدث عند إستعمال الليزر فهو يساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وبمفعول قوي يدوم لفترة طويلة جدا ولكن يكون له تأثير سلبي على البشرة.

مكونات وصفة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل وصفة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه