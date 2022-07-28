نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ طاجن فراخ بالبصل هتاكليه بطريقة وبخلطة مميزة أعملي طاجن الفراخ بالبصل بطعم وريحة جنان في المقال التالي

الفراخ من الوجبات الخفيفة، والتى يمكن تناولها فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء، وتفضل الأمهات تقديم الفراخ بطرق مختلفة لكى يقبل على تناولها أفراد أسرتها لذلك سوف نعرض إليكى طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكون من الدجاج والبصل والفلفل الأخضر وعصير الطماطم والثوم فهذه الوصفة تعطى نكهة للفراخ لذيذة وشهية، والفراخ من اللحوم المفيدة للجسم لأنها تزيد الجسم الطاقة والحيوية والنشاط لأنه يحتوي على البروتينات اللازمة لبناء الجسم، ويحتوى هذا الطاجن على البصل الذى يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الأمراض وتعالج أى التهاب فى الجسم. مكونات طاجن الفراخ بالبصل دجاجة كاملة ومقطعة إلى أربعة أجزاء

ثلاثة ثمرات من البصل المقطع الفلفل الأخضر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم

إثنين فص من الثوم المقطع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الدجاج

حبة من ورق اللورا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بداية نقوم بتنظيف الدجاج عن طريق نقعه فى إناء به خل وملح وسكر ودقيق وماء فاتر ثم نتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد ذلك نقوم بغسل الدجاج من هذه الخلطة بالماء الفاتر.

ثم نحضر طاجن كبير ومناسب ثم نضع فيه زيت الزيتون، ونرفعه على نار متوسطة ثم نضيف البصل والملح ويتم التقليب حتى يذبل، وبعدها نضع الدجاج المقطع مع الفلفل الأسود والفلفل الأخضر وبهارات الدجاج وورق اللورا وجوزة الطيب والبابريكا والثوم وأخيرا نضيف عصير الطماطم والماء ثم نتركه حتى ينضج لمدة خمسة وأربعون دقيقة.

وبعد مرور الوقت ندخل طاجن الفراخ بالبصل فى شواية الفرن حتى يتحمر لونها ثم تقلب على الوجه الاخر حتى تأخذ نفس اللون.

ثم يتم إخراجه من الفرن ثم يقدم طاجن الفراخ بالبصل ساخن على مائدة الطعام بأحلى وألذ طعم وبرائحة لا تقاوم بإستخدام هذه الوصفة الرائعة. عمر شويل - جدة ألذ طاجن فراخ بالبصل هتاكليه بطريقة وبخلطة مميزة أعملي طاجن الفراخ بالبصل بطعم وريحة جنان - ثقفني

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