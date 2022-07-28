نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعالي أعلمك أزاي تصبغي شعرك باللون الأشقر بنفسك بالحنة بدون أي أضرار وصبغات في المقال التالي
كل فتاة ترغب في صبغ الشعر وتلوينه بطريقة طبيعية فتغيير لون الشعر من الأشياء التي تهتم بها جميع السيدات فيرغبون في الحصول على الإستخدامات التي تعمل علي تغيير لونه، حيث أن لون الشعر يكون له تأثير كبير جدا علي شكل الوجه فيمكن أن يتم تلوينه باللون الأشقر أو الذهبي أو الأحمر وغير ذلك وكل لون له درجات كثيرة ومختلفة، ومن الأفضل أن يتم إختيار اللون الذي يناسب لون البشرة سواء كانت بيضاء أو سمراء ولكن اللون الذي يمكن أن يناسب جميع ألوان البشرة هو اللون الأشقر، فيمكننا أن نحصل عليه بإستعمال الخلطات الطبيعية أو الصبغات الكيميائية أو بإستخدام مسحوق الحناء فكل هذه الأشياء تساعد في الحصول على اللون المرغوب فيه، ولكن إستعمال الصبغات الكيميائية ضارة جدا فهي تحتوي على مواد كيميائية تتلف وتدهور الشعر تماما وعلى الرغم من أنها تعمل علي صبغ الشعر بشكل جيد لكنها يكون لها أضرار سلبية تظهر على الشعر فتكون هي السبب وراء ظهور مشكلة الشيب وكذلك تساقط الشعر وجفافه وتقصف أطرافه وغير ذلك العديد.
مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأشقر
- ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.
- ربع كوب كبير من خل التفاح.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأشقر
- نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم ثم نقوم بوضع ربع كوب كبير من خل التفاح وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم نصيف ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ويتم خلطهم مع بعض بشكل جيد لكي نحصل على خليط متماسك قليلا ومتجانس ونقوم بتمشيط الشعر.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الشعر ونتركها حوالي ساعتين تقريبا ونضع بونيه لتغطية الشعر وبعد ذلك يتم غسله بالماء والشامبو.
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