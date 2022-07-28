كريم القهوة المنزلي لتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق

الإستخدامات التجميلية الشائعة التي تقوم الكثير من الفتيات والسيدات بإستخدامها الذين يعانون من مشكلة التجاعيد والترهلات في الجلد، حيث تسبب تلك التجاعيد مظهر الفتيات بشكل غير مقبول وتجعلهم هذه المشكلة يصابون بالعديد من المواقف المحرجة رغم صغر سنهم حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات الكبرى حيث تعتبر الفيلر والبوتكس من اكبر الإستخدامات التي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها بشكل ملحوظ حيث تعتبر تلك الإستخدامات تسبب حدوث الكثير من المشكلات الضارة بالبشرة وتجعلهم يظهرون بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تترك مسام واسعة في الوجه نتيجة لأخذ الحقن في البشرة حيث تعتبر البشرة البيضاء النقية الصافية الخالية من التجاعيد من اكبر الاشياء التي تعمل على جاذبية العديد من الفتيات وتجعلها تظهر بشكل رائع وجميل حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة السحرية الطبيعية.

مكونات عمل وصفة القهوة لشد التجاعيد

ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة القهوة لشد التجاعيد