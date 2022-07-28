نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة المنزلي لتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي
الإستخدامات التجميلية الشائعة التي تقوم الكثير من الفتيات والسيدات بإستخدامها الذين يعانون من مشكلة التجاعيد والترهلات في الجلد، حيث تسبب تلك التجاعيد مظهر الفتيات بشكل غير مقبول وتجعلهم هذه المشكلة يصابون بالعديد من المواقف المحرجة رغم صغر سنهم حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات الكبرى حيث تعتبر الفيلر والبوتكس من اكبر الإستخدامات التي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها بشكل ملحوظ حيث تعتبر تلك الإستخدامات تسبب حدوث الكثير من المشكلات الضارة بالبشرة وتجعلهم يظهرون بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تترك مسام واسعة في الوجه نتيجة لأخذ الحقن في البشرة حيث تعتبر البشرة البيضاء النقية الصافية الخالية من التجاعيد من اكبر الاشياء التي تعمل على جاذبية العديد من الفتيات وتجعلها تظهر بشكل رائع وجميل حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفة السحرية الطبيعية.
مكونات عمل وصفة القهوة لشد التجاعيد
- ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة.
- ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الجيلاتين.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة القهوة لشد التجاعيد
- عليكي بتحضير طبق صغير وضعي به ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة مع إضافة ملعقة واحدة صغيرة ونصف من الجيلاتين وقومي بتقليب القهوة بالجيلاتين جيدا.
- بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد خلط ودمج مكونات هذه الوصفة قومي بوضعها على البشرة بطريقة متساوية وعليكي بعد وضع تلك الوصفة السحرية اتركيها على وجهك لمدة ساعة واحدة حتى تجف تماما.
- بعد جفاف تلك الوصفة على البشرة قومي بتقشيرها ويراعى تدم الضحك او التبسم أثناء وضع تلك الوصفة.
- بعد ذلك قومي بغسل البشرة بالماء البارد للحصول على بشرة نظيفة تماما.
- كرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على بشرة مشدودة وجميلة خالية من التجاعيد والترهلات نهائيا وتجعلكي تستغنين عن اي وصفة اخرى لا تعطي النتيجة المطلوبة.
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