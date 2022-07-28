كريم بانثينول الجبار أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير

كريم بانثينول لتنعيم الشعر، نعومة الشعر وإطالة من أكثر الأشياء التي تهم المرأة وتبحث عنها دائما للحصول على شعر ناعم وقوى وكثيف، ويعد كريم بانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تعمل على تنعيم وترطيب الشعر ومنحه القوة واللمعان، لاحتوائه على مواد فعاله في ترطيب الشعر وتنعيمه، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن وصفه كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن وتقويته.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر واطالته بالبانثينول

المكونات

كريم بانثينول.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة كبيرة من الزبادى.

كبسولتين من فيتامين ه.

تحضير وصفة البانثينول لتنعيم الشعر

نحضر البانثينول ونضيف منه كميه مناسبه على الزبادي، ثم نضيف النشا ونفرغ كبسولات فيتامين ه ونقلب الخليط حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

مسرح الشعر جيداً قبل البدء بالوصفة ونضع الخليط على كامل خصلات الشعر الجاف ونتركه لمدة ساعه.

نغسل الشعر من الخليط بالماء والشامبو المخصص للشعر.

ندهن الشعر بكمية مناسبه بعد الوصفة بالكريم.

هذه الوصفة سوف تعمل من اول استخدام على ترطيب وتنعيم الشعر لإحتوائها على البانثينول المغذى للشعر والذى يعمل على تنعيمه وتطويله، كما أنها من الوصفات التى توجد بها النشا التى تغذى الشعر من الجذور للأطراف وتعمل أيضا على اكتساب الشعر النعومه والأطلالة الجذابة، كما أنها تحتوى على الزبادى المرطب الذى يمنح الشعر الكثافة والنعومة والمظهر الجميل، وفيتامين ه الذى يحتوى على فيتامينات تقوى الشعر وتعمل على علاج الشعر الهايش والخشن وتضيف إليه النعومة واللمعان.

خلطة البانثينول لتنعيم الشعر

المكونات

كريم البانثينول.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

تحضير وصفة البانثينول وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

نخلط كل من البانثينول بزيت الزيتون وندهن الشعر به، ثم نقوم بعمل تدليك للشعر لمدة عشر دقائق ونتركه على الشعر قبل الاستحمام بنصف ساعه، ثم يغسل بالماء.

تعيد هذه الوصفة عند كل استحمام.

هذه الخلطة سهله وسريعه في التحضير ولكن مفعولها رائع وممتاز في الحصول على شعر ناعم وقوى ملمسه كالحرير لاحتوائها على البانثينول المغذى للشعر والذي يحتوى على مواد تعمل على تنعيمه وإطالته، كما أن زيت الزيتون من الزيوت التي تقوم بتنعيم الشعر وتطويله وتعمل على تغذية الشعر وتطويله ومنع تساقطه.