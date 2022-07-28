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طريقة عمل كيك الشوكولاتة، نجد أن الشوكولاتة هي من ألذ الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص سواء الأطفال والكبار، وتقوم كل أم بتحضير كيك الشيكولاتة لأفراد أسرتها بشكل سهل وسريع وتكون غير مكلفة ماديا، فتلجأ ربة المنزل أن تبحث عن طرق بسيطة حتي يتم إعداد كيكة الشيكولاته بشكل لذيذ مثل الكيكة التي يتم تداولها في محلات الحلويات. طريقة عمل كيك الشوكولاتة المقادير كوبين كبيرين من السكر الأبيض.

حبتان من البيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوب واحد من بودرة الكاكاو.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

مقدار مناسب من السمن النباتي.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب ونصف من السكر اللازم لعمل الكريمة.

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

عدد من قطرات لون الطعام. طريقة التحضير نأتي بصينية دائرية وندهنها بقليل من بالسمن النباتي ثم نضع بها رشه صغيرة من الدقيق الأبيض حتي لا تعمل على التصاق عجينة الكيكة ونترك الصينية إلي جانبا.

نجهز الفرن ونقوم بتسخينه على درجة حرارة متوسطة علي 180 درجة مئوية.

ننخل كوب ونصف من الدقيق الأبيض في وعاء عميق ونضيف عليه ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ثم نضيف اليهم كوب واحد من بودرة الكاكاو ونقلبهم مع بعض ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم ورشة صغيرة من ملح الطعام ونخلطهم مع بعض ونتركهم جانبا.

نستخدم الخلاط الكهربائي لخلط المكونات السائلة نضع به كوبين كبيرين من السكر الأبيض ونضيف عليه كوب واحد من الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا ونضيف عليهم حبتان من البيض ونخفق المكونات مع بعض جيدا

ونضيف عليهم نصف كوب من الزيت نستمر في ضربهم في الخلاط لمدة خمس دقائق حتي يتم تجانسهم.

نضيف مقدار من الماء المغلي على الخليط ونضربهم جيدا في الخلاط حتى يصبح ذات قوام كريمي ناعم.

نضيف مكونات الدقيق الجافة بشكل تدريجي على مكونات الحليب ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضع خليط الكيكة في الصينية التي تم تحضيرها من قبل ونضعها في الفرن لمدة لاتقل عن 45 دقيقة. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة طريقة عمل ألذ كيك شوكولاتة هش وخفيف وبطعم لذيذ أول مرة تدوقيه - ثقفني

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