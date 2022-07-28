نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة خل واحدة وتخلصي من حشرات الشعر والقمل لدي الأطفال بدون أدوية أو كيماويات في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن يصاب الشخص بالحشرات وذلك نتيجة للعدوى فعند تواجد أحد مصاب بالقمل يمكن أن تتنقل العدوى عن طريق هذا الشخص ويكون موطن القمل هو فروة الرأس حيث نجده يشعر بالدفء في ذلك المكان بسبب تواجد الشعر إلى جانب أقترابه من فروة الرأس يساعده على امتصاص الدماء، ويقوم القمل بوضع البيض الخاص به على الشعر ويعرف باسم الصيبان ويكون كثير جدا ونظرا لكثرة حدوث العدوى وخاصة للأطفال في المدارس فقامت الكثير من الأمهات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك الحشرات وسوف نوضح طريقة التخلص من القمل عن طريق الخل من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من القمل

يكون القمل من الحشرات المضرة والمزعجة لفروة الرأس وعندما نريد التخلص منها نحتاج إلى مكونات طبيعية تساعد على التخلص من الحشرات وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية

خل.

عصير ليمون.

ورق غار.

ماء.

طريقة تحضير وصفة التخلص من القمل

تحضر هذه الوصفة بخطوات وسهلة وبسيطة ويمكن من خلالها التخلص من القمل والصيبان وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به خل، ليمون ونضعهم جانبا.

نحضر وعاء أخر ونضع به ورق الغار والماء ونرفع الخليط على النار.

نترك ورق الغار على النار حتى تمام الغليان، ونرفع الخليط من على النار.

ونترك الخليط حتى يبرد تماما ثم نصفيه ونضعه في بخاخ ونضع عليه الخل والليمون.

نغلق البخاخ ونقوم برجه جيدا ثم نقوم برشه على الشعر في الصباح والمساء للحصول على أفضل نتيجة.

سوف نلاحظ أننا قد تخلصنا من القمل والصيبان من أول مرة.

وصفة القرنفل للقضاء على القمل

يعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي نستطيع من خلالها التخلص من القمل بسرعة كبيرة وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

قرنفل.

قرفة.

ماء.

خل.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به قرفة وقرنفل وماء ونرفعه على النار.

نترك المكونات تغلي وعند تمام الغليان نرفعه من على النار.

نترك الخليط يبرد ونضعه في بخاخ ونضع عليه الخل.

سوف نقوم برش الخليط على الشعر في الصباح والمساء.

نلاحظ اختفاء جميع القمل والصيبان من الشعر

الخل للقضاء على الحشرات

يمكن القضاء علي قمل الرأس لدي الأطفال بهذه الخلطة ، يجب هرس خمس فصوص من الثوم ونضيف إليهم ثلاثة ملاعق من عصير الليمون ، مع تقليب المكونات جيدا كما يجب وضع الخليط علي الرأس واتركية لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي الشعر بالغسول المناسب ، وكرري هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا لتحصلي على نتائج ممتازة