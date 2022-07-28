نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا وماء الورد: لتبييض البشرة ونتائج ستصدمكم فوري2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث يعد كريم النشا وماء الورد ، من أهم الكريمات التي تعمل بشكل فوري علي تبييض البشرة في أقل وقت ممكن، حيث تتكون من مكون رائع للغاية في تنظيف البشرة وتفتيحها بكل سهولة من أول استخدام للخليط الرهيب، الذي يعمل علي تفتيح وتبييض البشرة بشكل ملحوظ دون استخدام أي كريمات ضارة بالبشرة، ويمكن استخدام الخليط ايضا لتبييض الجسم كل نظرا لا نهو يحتوي علي مكونات طبيعية وفعالة جظا في تبييض البشرة والجسم، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح الفوري للبشرة وتبييضها بشكل مبهر2022

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح وتبييض البشرة فوري متاول استخدام فوري

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الخليط الرهيب في التفتيح بشكل مبهر للغاية ونتائج رائعة بصورة خرافية وهي كما يلي:-

ملعقة من النشا.

ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد

معلقة من زيت السمسم.

ماء علي حسب الخليط.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن ابسط طريقة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل والحصول علي افضل نتائج من التفتيح بفضل الله وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة الزبادي والنشا ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم زيت الورد وزيت السمسم ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف ماء الورد وماء عادي بتدريج ونخلط جميع المكونات بشكل جيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مشرقة للغاية دون أي تعب وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من أي كريمات أو غبار.

ثم نضع طبقة متساوية من الخليط علي الوجه حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10دقائق إلي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي افضل نتائج بفضل الله من التفتيح والتبييض الفوري.

فوائد كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة بكل سهولة

نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بكريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة و الحصول علي نتائج رهيبة في أسرع وقت ممكن وهي كالتالي:-

يساعد في تفتيح البشرة حيث يعمل النشا علي التفتيح الفوري. يعالج جميع مشاكل البشرة الجافة والدهنية ايضا. يفضل استخدام الكريم في المساء قبل النوم.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة فوري

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب إتباعها عن استخدام الخليط السحري للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-