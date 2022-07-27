مكون سري رهيب ضفيه علي البطاطس المقلية مش هتشرب نقطة زيت نهائيا وهتبقي مقرمشة ولذيذة

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يعشق الكثير من الأشخاص الكبار والصغار تناول البطاطس المقلية المقرمشة وخصوص الأطفال، والتي تعد من أشهي وألذ الأكلات، والتي تعدها المطاعم بطعم للذيذ وتكون ذات لون ذهبي وطعم مقرمش، لذلك تبحث العديد من السيدات طريقة إعداد البطاطس المقلية المقرمشة، وطعمها يكون زي المطاعم بالضبط، بدون ما تشرب زيت وتصبح ضارة على صحة الجسم، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة إعداد البطاطس المقلية في المنزل، بمكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف.
مكونات تحضير البطاطس المقلية في المنزل
تريد معظم السيدات معرفة سر مكونات البطاطس المقلية المقرمشة ذات الطعم المميز واللذيذ، وتكون بنفس جودة إعدادها في المطاعم، ولذلك إليكم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وتعطي لكي مزاقا مختلفا وتوجد في معظم المطابخ في منازلنا بتكاليف أقل من ثمن شرائها من المطاعم.
- حبتان من البطاطس.
- ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض وهذا هو سروصفتنا السحرية.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة، نوضح لكم طريقة التحضير بدون أي تعب أو جهد، وتعطي لكي بطاطس مقرمشة زي المطاعم بالضبط.
- أولا نقوم بتقطيع البطاطس في وعاء إلى أصابع ثم نقوم بغسلها جيدا في الماء وتجفيفها.
- ثم نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به أصابع البطاطس ثم نضيف إليها ملعقة الملح وملعقة الكمون والفلفل الأسود، ونقلبهم جيدا مع البطاطس حتى تختلط جيدا.
- ثم نضيف بعد ذلك ملعقة الدقيق الكبيرة ونقلبها جيدا مع البطاطس.
- نقوم بإحضار صينية ونضع بها ورق زبدة ثم
- نقوم بوضع أصابع البطاطس في الصينية.
شغلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نترك الفرن حتى يسخن ونضع به صينية البطاطس، ونتركها لمدة 60 دقيقة.
- وبعد أن يصبح لونها ذهبي ويكتمل نضجها نخرجها من الفرن، واستمتعي بطعم بطاطس مقرمشة وللذيذة، زي المطاعم واحلى، وسوف يحب تناولها أطفالك دائما.
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