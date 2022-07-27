نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة 10 درجات من اول استعمال مثل الكوريات لوجة كالبدر في المقال التالي
سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة ، دلكة النشا لتفتيح للبشرة من أولى الأفكار التي تخطر ببالك حينما تقررين البدء في علاج بشرتك ومنحها التفتيح اللازم بعدما تعرضت لكثير من الحروق الشمسية وربما الماء في المصيف وحتى الالتهابات والاحتكاكات التي تحدث في الجسم أثناء الصيف وتخلف وراءها بشرة أغمق من سائر الجلد، فالدلكة من أبسط الوصفات التي تساعدك على الحصول على بشرة ناعمة بيضاء وشابة، وفيما يلي ستكوني فكرة شاملة عن كيفية الحصول على ذلك بأبسط الطرق.
سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة
الدلكة هي مخلوط من بعض المكونات التي يمكنك تحويلها لقوام كريمي من أجل الحصول على بشرة أجمل وأكثر نقاءً، وهي ذات أثر رائع على البشرة ليس من جهة تفتيحها فقط، بل من جهة تجميل ملمسها ومظهرها كذلك.
فوائد دلكة النشا للبشرة
الدلكة تفيدك في أمور عدة، نلخصها فيما يلي:
- تمنحك بشرة أكثر صحة، وتساهم في نمو خلايا متجددة والتخلص من الخلايا التالفة.
- كما أنها تمنح بشرتك ما تحتاج إليه من عناصر غذائية، وهذا يعني بشرة أكثر قدرة على مقاومة العوامل الضارة.
- كذلك تقلل التهيج، ومشكلات الجلد الملتهب، والذي يتعرض للاحمرار والحكة.
- لها دور كبير في علاج مشكلة الحبوب التي تظهر في مرحلة المراهقة لدى الشباب، والتخلص من آثارها كذلك.
- تمنح بشرتك العناية اللازمة، وتكمل نقصها من فيتامين (أ)، وهو يمدك ببشرة بيضاء ناصعة، كما تحارب الترهلات والتجاعيد بغناها بفيتامين (ج).
طريقة عمل دلكة النشا
أحضري هذه المكونات أولًا:
- نشا.
- طبق.
- ليمونة.
- حليب طازج.
- لبن بودر.
الطريقة:
- في الطبق ابدأي بوضع النشا، ثم اعصري عليها الليمونة.
- أضيفي مع التقليب اللبن البودر، ومن ثم ضعي الحليب السائل واستمري في المزج.
- قلبي حتى تجدي أن الخلطة أصبحت تشبه الكريم، فخذيها بعضًا ببعض، وافرديها على جسدك بالكامل.
- انتظري جفافها، وهذا لن يستغرق وقتًا طويلًا، فقط تأكدي من جفافها للانتقال للتالي.
- بعد جفافها بللي راحتك بالماء، وابدأي من أي موضع ودلكي بيدك المبتلة ليتفكك الخليط من على البشرة مع الحركة.
- اكملي فعل ذلك مع كل الأماكن المغطاة بالدلكة، حتى تتقشر كلها.
- ربما تلاحظي أن الجلد يتقشر، لا تقلقي هذا أمر اعتيادي، بل مطلوب، ما عليك سوى الاستحمام بماء دافئ.
- وزعي على جسدك طبقة من أي كريم مرطب تستخدمينه.
- كرري مرة كل أسبوع حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة 10 درجات من اول استعمال مثل الكوريات لوجة كالبدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.