سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة 10 درجات من اول استعمال مثل الكوريات لوجة كالبدر

سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة ، دلكة النشا لتفتيح للبشرة من أولى الأفكار التي تخطر ببالك حينما تقررين البدء في علاج بشرتك ومنحها التفتيح اللازم بعدما تعرضت لكثير من الحروق الشمسية وربما الماء في المصيف وحتى الالتهابات والاحتكاكات التي تحدث في الجسم أثناء الصيف وتخلف وراءها بشرة أغمق من سائر الجلد، فالدلكة من أبسط الوصفات التي تساعدك على الحصول على بشرة ناعمة بيضاء وشابة، وفيما يلي ستكوني فكرة شاملة عن كيفية الحصول على ذلك بأبسط الطرق.

سر للعرايس.. سحر دلكة النشا الجبارة لتفتيح البشرة

الدلكة هي مخلوط من بعض المكونات التي يمكنك تحويلها لقوام كريمي من أجل الحصول على بشرة أجمل وأكثر نقاءً، وهي ذات أثر رائع على البشرة ليس من جهة تفتيحها فقط، بل من جهة تجميل ملمسها ومظهرها كذلك.

فوائد دلكة النشا للبشرة

الدلكة تفيدك في أمور عدة، نلخصها فيما يلي:

تمنحك بشرة أكثر صحة، وتساهم في نمو خلايا متجددة والتخلص من الخلايا التالفة.

كما أنها تمنح بشرتك ما تحتاج إليه من عناصر غذائية، وهذا يعني بشرة أكثر قدرة على مقاومة العوامل الضارة.

كذلك تقلل التهيج، ومشكلات الجلد الملتهب، والذي يتعرض للاحمرار والحكة.

لها دور كبير في علاج مشكلة الحبوب التي تظهر في مرحلة المراهقة لدى الشباب، والتخلص من آثارها كذلك.

تمنح بشرتك العناية اللازمة، وتكمل نقصها من فيتامين (أ)، وهو يمدك ببشرة بيضاء ناصعة، كما تحارب الترهلات والتجاعيد بغناها بفيتامين (ج).

طريقة عمل دلكة النشا

أحضري هذه المكونات أولًا: