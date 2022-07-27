نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

للتمتع بلوك جديد ومختلف، تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى تغيير لون شعرهن من خلال صبغه بألوان مختلفة بما يتناسب مع لون بشرتهن، من باب كسر الملل والتجديد، إلا أنه تتسبب أغلب الصبغات التجارية التي تباع في محلات الهايبر ماركت وأدوات التجميل في تدمير الشعر وتقصفه وتساقطه، بسبب احتواء أغلبها على مادة الأمونيا، كما أنها تعمل على ظهور الشعر الأبيض بشكل أسرع، مع تكرار استخدامها على المدى الطويل، لذلك نقدم لك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تغيير لون شعرك إلى الأشقر الذهبي باستخدام بعض المكونات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة. صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا المكونات 3 ملاعق من مسحوق البابونج (قد يزيد أو يقل وفقاً لطول وكثافة شعرك).

3 ملاعق من مسحوق الكركم.

3 ملاعق من عشبة الأذريون.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير قومي بخلط الأعشاب (البابونج، والكركم، والأذريون) معاً في إناء معدني يصلح لوضعه على النار.

أضيفي مقدار مناسب من الماء إلى خليط الأعشاب، ثم ضعي الإناء على النار، وانتظري حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركي الأعشاب منقوعة في الماء لمدة ربع ساعة.

قومي بتصفية الخليط من أي شوائب أو أعشاب عالقة به.

افردي السائل الناتج على كامل أجزاء شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

اتركي السائل على شعرك لمدة تتراوح من (15-20 دقيقة)، مع تغطية شعرك بالبونيه.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر أو البارد.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، إلى أن تحصلي على درجة اللون التي ترغبين بها. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا كوبان من الخل.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب واحد من العسل الأبيض البكر. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

طبقي الماسك الناتج على شعرك المبلول، مع تغطية شعرك بقبعة الاستحمام.

اتركي الماسك على شعرك لبضع ساعات، ثم قومي بعد ذلك بغسل الشعر بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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