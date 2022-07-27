نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير صينية البيض في الفرن بدلًا من وصفات البيض الروتينية المملة في المقال التالي
صينية البيض في الفرن، البيض من أنواع الأطعمة والبروتينات الهامة للجسم التي توفر لنا محتوى غذائي مرتفع في حبة البيض الواحدة وإذا واظبنا على تناوله فإننا بصدد الحصول على العديد من الفوائد الغذائية من البيض ونظرًا لأن البعض قد يمل من الطرق المعتادة لتحضير البيضة فإننا نضع لكم طريقة جديدة لتحضير البيض وهي صينية البيض في الفرن والتي تتميز بمحتواها الغذائي المرتفع من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والماء وبالتأكيد من الطاقة تابعوا معنا لمعرفة تلك الطريقة الشهية لتحضير وصفة جديدة من وصفات البيض.
مكونات صينية البيض في الفرن
نستخدم عدة مكونات في هذه الوصفة من أجل الحصول على صينية البيض المميزة ذات الفوائد والمحتوى الغذائي المرتفع وتكفي تلك المكونات لتحضير صينية مناسبة لحوالي أربعة أشخاص وهي كالتالي:
- زبدة: ملعقة لها حجم كبير.
- بيض: ست وحدات حجمها متوسط.
- صنوبر يفضل محمص: ثلاث ملاعق ولكن حجمها صغير.
- كريمة طهي: ربع كوب فقط.
- نقانق: أقل من ربع كيلو جرام.
- فلفل أخضر: حبة واحدة ونقطعها لأجزاء صغيرة.
- بصل: حبة تقطع لشرائح أو حلقات.
- ثوم مهروس: فصين فقط.
- ملح: حسب الحاجة.
- بصل أخضر: ربع كوب.
- جبنة قشقوان: نصف كوب فقط.
- فلفل أسمر وشطة حمراء: حسب الاحتياج.
طريقة عمل صينية البيض في الفرن
- نبدأ بتسخين الزيت على النار تضاف قطع النقانق للزيت الساخن حتى يتم قليها من جميع النواحي.
- يتم رفع النقانق عن النار بعد القلي ووضعها على مناديل قوية لامتصاص الزيت وتوضع على جنب.
- نذيب كمية الزبدة على النار لكي نتمكن من إضافة الثوم المهروس والبصل المقطع ومكعبات الفلفل لها ونقلبهم سويًا.
- في ذلك الحين يتم خلط الجبنة مع كريمة الطهي وكمية البصل الأخضر حتى تتداخل جيدًا ومن ثم صب هذا المزيج فوق قطع النقانق حتى تغطى به كليًا.
- ثم نضعهم في صينية الفرن وبعدها يتم إضافة حبات البيض بعد تكسيرها ولكن برفق.
- توضع المكونات المتبقية على البيض لنقل الصينية إلى الفرن المجهز على حرارة 180 درجة لكي يتم تحضير أشهى وألذ صينية بيض في الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير صينية البيض في الفرن بدلًا من وصفات البيض الروتينية المملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.