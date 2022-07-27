طريقة تحضير صينية البيض في الفرن بدلًا من وصفات البيض الروتينية المملة

صينية البيض في الفرن، البيض من أنواع الأطعمة والبروتينات الهامة للجسم التي توفر لنا محتوى غذائي مرتفع في حبة البيض الواحدة وإذا واظبنا على تناوله فإننا بصدد الحصول على العديد من الفوائد الغذائية من البيض ونظرًا لأن البعض قد يمل من الطرق المعتادة لتحضير البيضة فإننا نضع لكم طريقة جديدة لتحضير البيض وهي صينية البيض في الفرن والتي تتميز بمحتواها الغذائي المرتفع من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والماء وبالتأكيد من الطاقة تابعوا معنا لمعرفة تلك الطريقة الشهية لتحضير وصفة جديدة من وصفات البيض.

مكونات صينية البيض في الفرن

نستخدم عدة مكونات في هذه الوصفة من أجل الحصول على صينية البيض المميزة ذات الفوائد والمحتوى الغذائي المرتفع وتكفي تلك المكونات لتحضير صينية مناسبة لحوالي أربعة أشخاص وهي كالتالي:

زبدة: ملعقة لها حجم كبير.

بيض: ست وحدات حجمها متوسط.

صنوبر يفضل محمص: ثلاث ملاعق ولكن حجمها صغير.

كريمة طهي: ربع كوب فقط.

نقانق: أقل من ربع كيلو جرام.

فلفل أخضر: حبة واحدة ونقطعها لأجزاء صغيرة.

بصل: حبة تقطع لشرائح أو حلقات.

ثوم مهروس: فصين فقط.

ملح: حسب الحاجة.

بصل أخضر: ربع كوب.

جبنة قشقوان: نصف كوب فقط.

فلفل أسمر وشطة حمراء: حسب الاحتياج.

طريقة عمل صينية البيض في الفرن